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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 04.10 WIB

5 Faktor Destabilisasi Gletser yang Diguga Memicu Banjir Dahsyat Nepal dan Tibet

Banjir dahsyat Nepal dan Tibet (The Guardian) - Image

Banjir dahsyat Nepal dan Tibet (The Guardian)

JawaPos.com – Studi ilmiah terbaru menemukan bahwa krisis iklim kemungkinan turut melemahkan gletser di kawasan Himalaya yang kemudian runtuh dan memicu banjir dahsyat di Nepal dan Tibet.

Peneliti menyebut pemanasan global sebagai salah satu faktor yang memperburuk kondisi geologis di sekitar gletser sebelum bencana terjadi.

Berikut 5 faktor destabilisasi gletser yang diguga memicu banjir dahsyat Nepal dan Tibet, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (17/9).

1.     Suhu Kawasan Meningkat Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah meningkatkan suhu di wilayah terjadinya keruntuhan gletser sekitar 2 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri. Khusus pada Juli dan Agustus, peningkatan suhu akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai sekitar 1,5 derajat Celsius. Kondisi tersebut membuat lingkungan pegunungan tinggi menjadi lebih rentan terhadap pencairan es dan ketidakstabilan lereng.

2.     Bulan Juli dan Agustus 2026 Menjadi Periode Terpanas

Juli dan Agustus 2026 tercatat sebagai periode terpanas yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Suhu pada sejumlah hari sebelum keruntuhan gletser mencapai sekitar 5 derajat Celsius di atas rata-rata 30 tahun. Kondisi panas yang tidak biasa itu diduga mempercepat pencairan es dan memperburuk kestabilan kawasan gletser.

3.     Garis Pembekuan Himalaya Terus Meningkat

Ambang batas pembekuan di kawasan Himalaya telah meningkat sekitar 100 meter per dekade sejak 1980-an. Peningkatan suhu membuat proses pencairan berlangsung pada ketinggian yang lebih tinggi dan dalam waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut dapat melemahkan lereng pegunungan yang sebelumnya diperkuat oleh lapisan tanah beku atau permafrost.

4.     Penyusutan Gletser Memperburuk Ketidakstabilan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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