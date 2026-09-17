Banjir dahsyat Nepal dan Tibet (The Guardian)
JawaPos.com – Studi ilmiah terbaru menemukan bahwa krisis iklim kemungkinan turut melemahkan gletser di kawasan Himalaya yang kemudian runtuh dan memicu banjir dahsyat di Nepal dan Tibet.
Peneliti menyebut pemanasan global sebagai salah satu faktor yang memperburuk kondisi geologis di sekitar gletser sebelum bencana terjadi.
Berikut 5 faktor destabilisasi gletser yang diguga memicu banjir dahsyat Nepal dan Tibet, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (17/9).
1. Suhu Kawasan Meningkat Akibat Perubahan Iklim
Perubahan iklim telah meningkatkan suhu di wilayah terjadinya keruntuhan gletser sekitar 2 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri. Khusus pada Juli dan Agustus, peningkatan suhu akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai sekitar 1,5 derajat Celsius. Kondisi tersebut membuat lingkungan pegunungan tinggi menjadi lebih rentan terhadap pencairan es dan ketidakstabilan lereng.
2. Bulan Juli dan Agustus 2026 Menjadi Periode Terpanas
Juli dan Agustus 2026 tercatat sebagai periode terpanas yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Suhu pada sejumlah hari sebelum keruntuhan gletser mencapai sekitar 5 derajat Celsius di atas rata-rata 30 tahun. Kondisi panas yang tidak biasa itu diduga mempercepat pencairan es dan memperburuk kestabilan kawasan gletser.
3. Garis Pembekuan Himalaya Terus Meningkat
Ambang batas pembekuan di kawasan Himalaya telah meningkat sekitar 100 meter per dekade sejak 1980-an. Peningkatan suhu membuat proses pencairan berlangsung pada ketinggian yang lebih tinggi dan dalam waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut dapat melemahkan lereng pegunungan yang sebelumnya diperkuat oleh lapisan tanah beku atau permafrost.
4. Penyusutan Gletser Memperburuk Ketidakstabilan
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022