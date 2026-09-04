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Jumat, 4 September 2026 | 22.13 WIB

5.260 Orang Masih Hilang! Korban Tewas Banjir Nepal-Tiongkok Sudah 1.280 Jiwa

Banjir bandang Nepal-Tiongkok. (Al-Jazeera) - Image

Banjir bandang Nepal-Tiongkok. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.280 per Kamis (3/9), sementara lebih dari 5.620 orang masih hilang dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang memasuki pekan kedua.

Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 1.259 tewas, sementara 5.083 orang masih hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing. Lebih dari 21.400 personel keamanan telah dikerahkan.

Sejumlah keluarga korban hilang akibat banjir di Nepal itu menggelar upacara pemakaman simbolis untuk kerabat tercinta mereka.

Sementara itu, di negara tetangga, China, dilaporkan 21 tewas dan 541 orang masih hilang, termasuk 261 warga asing, menurut pihak berwenang setempat.

Di Rasuwa, salah satu daerah terdampak paling parah, sejumlah keluarga membuat patung pemakaman dari kaas-kush atau rumput suci dan melakukan ritual untuk membebaskan jiwa kerabat mereka yang hilang.

Menurut laporan Kathmandu Post, hal itu dilakukan karena para keluarga telah kehilangan harapan untuk menemukan jenazah kerabat mereka yang hilang karena banjir bandang.

Pada Rabu (2/9), puluhan patung tersebut dikremasi dalam upacara pemakaman massal di Kuil Pashupati Aryaghat, yang terletak di tepi Sungai Bagmati, Kathmandu.

Sedangkan di Chitwan, daerah lain yang juga terdampak paling parah, otoritas setempat membakar jasad-jasad yang tak dikenali setelah mengumpulkan sampel DNA mereka.

Hal itu dilakukan karena besarnya jumlah korban yang membuat proses identifikasi dan penyimpanan jasad menjadi amat sulit.

Editor: Banu Adikara
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