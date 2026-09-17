Timnas Voli Putri Indonesia Wajib Menang Lawan Nepal, Demi 8 Besar Asian Games 2026

Timnas voli putri Indonesia wajib menang atas Nepal di Asian Games 2026 untuk membuka peluang lolos delapan besar sebelum menghadapi Jepang. (Dok. Asian Volley Ball)
JawaPos.com – Timnas voli putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games 2026 dengan menghadapi Nepal, Kamis (17/9) sore hari ini. Laga tersebut berlangsung di Park Arena, Komaki, Aichi.
Tergabung di Pul A, Indonesia hanya menjalani dua laga fase grup. Setelah Nepal, mereka akan menghadapi tuan rumah Jepang pada Jumat (18/9). Satu kemenangan dari dua laga tersebut akan membuka lebar peluang Indonesia melaju ke delapan besar.
“Untuk tim putri target tembus lima besar. Lawan Nepal kami harus menang. Itu harga mati lawan Nepal, sehingga kita bisa masuk delapan besar,” kata Ketua Umum PP PBVSI Imam Sudjarwo.
Sebelumnya, timnas voli putri sudah mengikuti beberapa kali kejuaraan jelang Asian Games. Seperti di antaranya AVC Cup, SEA V Cup, AVC Continental 2026, serta uji coba melawan Korea Selatan.
Saat AVC Cup 2026 di Candon, Filipina, 6–14 Juni lalu, Indonesia finis di posisi kelima setelah mengalahkan Australia 3-0. Hasil serupa juga dicatat di AVC Continental 2026 di Tianjin, Tiongkok, 21–30 Agustus.
PP PBVSI menargetkan capaian lima besar tersebut bisa kembali diraih di Asian Games 2026.
“Tapi target kami minimal lima besar. Syukur lebih baik daripada itu,” ujar Imam.
Sementara itu, kapten timnas voli putri Mediol Stiovanny Yoku meminta rekan-rekannya tidak terlalu terbebani target.
“Karena kebanyakan pemain masih muda, harapannya semuanya bisa bermain lepas dan menikmati pertandingan. Tidak perlu terlalu memikirkan target atau hasil,” ujarnya.
“Penting kami bisa mendapatkan pengalaman karena ini juga merupakan pengalaman pertama bagi sebagian besar pemain mengikuti Asian Games.”
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Jawa Pos
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