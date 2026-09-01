Korban Banjir Nepal-Tibet Tembus 1.000, Lebih dari 600 Orang masih Terjebak di Terowongan PLTA



JawaPos.com - Korban tewas akibat banjir dahsyat di Nepal dilaporkan telah menembus 1.000 orang. Lebih dari 600 pekerja masih hilang dan diduga terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berlumpur di Sungai Trishuli.

Operasi penyelamatan terus dilakukan, namun keluarga pekerja mulai cemas karena pencarian berjalan lambat. Penyidik bahkan memompa udara ke beberapa terowongan untuk menjaga peluang hidup para pekerja di bawah tanah.

Perdana Menteri Nepal Balendra Shah mengatakan Senin bahwa 279 orang telah dievakuasi dari lokasi proyek pembangkit listrik tenaga air. Tim penyelamat internasional yang terdiri dari militer Tiongkok dan Nepal memimpin operasi tersebut.

Sejumlah ahli dari India, Korea Selatan, dan Australia ikut membantu pencarian. Medan yang ditinggalkan banjir membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit.

Terowongan Dipenuhi Lumpur, Harapan Keluarga mulai Menipis Para insinyur mulai memompa udara ke dalam terowongan sejak akhir pekan. Tim penyelamat berhasil masuk ke salah satu terowongan yang menuju fasilitas pembangkit listrik pada Senin.

Mereka terpaksa mundur setelah tidak menemukan siapa pun di dalamnya. Bagi keluarga pekerja hilang, setiap jam sangat berarti.