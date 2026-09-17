Eks Menteri Agama Malaysia Didakwa Korupsi Dana Haji Rp 3,7 Triliun

JawaPos.com - Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia, Jamil Khir Baharom, didakwa korupsi atau menyalahgunakan dana Tabung Haji lebih dari MYR 860,3 juta atau sekitar USD 211,2 juta (berkisar Rp 3,7 triliun lebih).

Dana tersebut diduga ditransfer ke sebuah perusahaan properti Arab Saudi dalam tiga transaksi pada 2015 hingga 2017.

Jamil, 65 tahun, mengaku tidak bersalah atas tiga dakwaan yang diajukan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) di Kuala Lumpur Sessions Court, Senin (14/9).

Dugaan penyalahgunaan dana itu terjadi ketika Jamil menjabat sebagai Menteri di Departemen Perdana Menteri bidang Urusan Agama.

Ia menduduki posisi tersebut pada 2009 hingga 2018 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

Dalam dakwaan, Jamil disebut menyebabkan Tabung Haji secara tidak jujur mentransfer dana kepada Al Rawda Real Estate Development and Projects Management Co. Ltd.

Melansir via CNA, tiga transaksi yang menjadi pokok perkara dilakukan pada waktu berbeda-beda.

Transaksi pertama senilai lebih dari MYR 42,9 juta pada 3 April 2015. Kemudian lebih dari MYR 288,1 juta pada 14 Desember 2016, dan lebih dari MYR 529,1 juta pada 17 Agustus 2017.

Seluruh dugaan pelanggaran tersebut disebut berlangsung di kantor Jamil di Putrajaya.