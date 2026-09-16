Paca Serangan Houthi, WNI di Arab Saudi Diminta Waspadai Kondisi Keamanan

Houthi klaim lancarkan serangan drone dan rudal ke pangkalan militer Arab Saudi (The Guardian)

JawaPs.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul kondisi keamanan setempat setelah serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah, mengatakan pihak otoritas Arab Saudi telah beberapa kali mengeluarkan peringatan potensi bahaya keamanan untuk sejumlah wilayah, termasuk Makkah, Jeddah, dan Taif.

"Perwakilan RI di Arab Saudi mengimbau WNI untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi Arab Saudi," kata Heni, dilansir dari Antara, Rabu (16/9).

Selasa (15/9), pihak otoritas Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan kepada masyarakat setempat untuk tetap berada dalam ruangan, menghindari area terbuka dan kerumunan, serta mengikuti arahan resmi.

Dinas Pertahanan Sipil Arab Saudi kemudian menyatakan situasi bahaya telah berakhir dan masyarakat diizinkan kembali beraktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan arahan pemerintah setempat.

Terkait kondisi WNI di tengah situasi tersebut, Heni memastikan tidak ada laporan soal WNI terdampak bahaya yang terjadi.