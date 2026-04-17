45 WNI Kembali Dievakuasi dari Iran, Kemlu Sudah 3 Kali Evakuasi

Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (10/03/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Upaya mengevakuasi para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran terus dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah mengungkapkan, pihaknya bersama KBRI Tehran dan KBRI Baku telah kembali memfasilitasi evakuasi tahap ketiga WNI dari Iran.
Evakuasi dilakukan dalam upaya merespons eskalasi yang masih terjadi di Iran, imbas perang melawan Amerika Serikat (AS)-Israel.
“Para evakuasi WNI ini diberangkatkan dari Tehran pada tanggal 12 April lalu menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan penerbangan komersial rute Baku-Jakarta,” ujarnya dalam press briefing Kemlu, di Jakarta, Kamis (16/4).
Pemulangan dibagi menjadi tiga kloter ketibaan di Jakarta. Kloter pertama telah tiba pada Selasa (14/4) sebanyak 14 orang. Kemudian, kloter kedua tiba Rabu (15/4) sebanyak 9 orang. Kloter terakhir tiba Kamis petang (16/4) sebanyak 9 orang.
“Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya,” katanya.
Setibanya di Tanah air, para WNI tersebut akan diserahterimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.
Berdasarkan data KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini sebayak 236 orang.
Mayoritas dari mereka berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom. Sisanya berstatus sebagai PMI dan ekspatriat yang menikah dengan warga negara setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Heni turut menyinggung soal kondisi WNI di Lebanon yang kini masih terus digempur Israel.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?