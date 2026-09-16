Rudal dan Drone Houthi Lukai 13 Warga Saudi di 3 Kota, Termasuk Taif

JawaPos.com - Sebanyak 13 warga sipil terluka setelah kelompok Houthi melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke tiga kota di Arab Saudi.

Masing-masing Khamis Mushait, Abha, dan Taif. Kota terakhir bertetangga dengan Makkah, dan hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari Masjidil Haram.

Serangan rudal beserta drone tersebut juga merusak tujuh rumah dan dua kendaraan.

Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki al-Malki, mengatakan serangan berlangsung pada Senin (14/9) dan menyebabkan para korban mengalami luka ringan hingga sedang.

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Al-Malki menuduh Houthi sengaja menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil dalam serangannya.

Ia mengatakan koalisi akan mengambil langkah untuk mencegah serangan lanjutan dengan alasan hak membela diri.

Situasi keamanan juga membuat Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan potensi bahaya di enam kota pada Selasa dini hari.

Peringatan itu mencakup Jeddah, Yanbu, Taif, Abha, Jazan, dan Al Ula. Beberapa waktu kemudian, otoritas menyatakan kondisi bahaya telah berlalu.

"Untuk keselamatan Anda, terus ikuti instruksi #CivilDefense dan hindari berkumpul serta merekam. Dalam keadaan darurat, hubungi (911)," demikian pernyataan Pertahanan Sipil Arab Saudi.

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