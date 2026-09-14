BRICS Bangun Sistem Satelit Bersama, Bidik Orbit Lebih Bersih dan Kemandirian Antariksa Global South

BRICS mendorong pengembangan konstelasi satelit bersama untuk berbagi data pengamatan bumi sekaligus mengurangi sampah antariksa / Foto: (Business Standard)
JawaPos.com — Negara-negara BRICS mulai mengarahkan kerja sama antariksa ke model yang lebih terintegrasi melalui pembangunan konstelasi satelit penginderaan jauh bersama. Inisiatif ini berpotensi mengubah cara negara-negara Global South mengakses data bumi, sekaligus mengurangi kebutuhan setiap negara untuk menempatkan konstelasi satelitnya sendiri di orbit.
Sistem yang diusulkan melalui BRICS Remote Sensing Satellite Constellation (RSSC) akan menghubungkan satelit pengamatan bumi dengan infrastruktur darat untuk melakukan observasi secara terkoordinasi dan berbagi data. Model tersebut dirancang agar akses terhadap informasi satelit lebih terjangkau dan dapat menjadi versi BRICS dari Copernicus, program observasi bumi milik Uni Eropa.
Dilansir dari Business Standard, Senin (14/9/2026), pakar menilai RSSC dapat berkembang menjadi sistem satelit bersama jika negara anggota menerapkan skema berbagi risiko dan pendapatan. Sudheer Kumar N, mantan pejabat Organisasi Penelitian Antariksa India (ISRO) yang kini bekerja di XDLINX Space Labs, mengatakan, “Konstelasi bersama tidak hanya dapat mengoptimalkan sumber daya, tetapi juga mengurangi sampah antariksa. Jika setiap negara menempatkan konstelasinya sendiri di orbit, ruang angkasa justru akan semakin padat.”
Menurut Kumar, model tersebut sekaligus dapat menurunkan biaya penggunaan data satelit. “Jika sekelompok negara yang bersahabat berkolaborasi dengan berbagi risiko dan pendapatan, biaya data juga akan turun,” ujarnya.
Dorongan itu muncul ketika BRICS memperluas pembahasan mengenai ruang angkasa dari pemanfaatan teknologi menjadi persoalan keberlanjutan dan keamanan. Dalam New Delhi Declaration 2026, para pemimpin blok mengapresiasi capaian RSSC dalam memanfaatkan teknologi antariksa untuk menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Mereka juga mendukung penggunaan sistem, ilmu pengetahuan, dan teknologi antariksa untuk tujuan damai.
Beberapa bulan sebelumnya, India mendorong “BRICS Space Economy” untuk membuka peluang inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pembangunan berkelanjutan di sektor antariksa. Karena itu, peran New Delhi dalam RSSC dinilai strategis, terlebih setelah pertemuan kepala badan antariksa BRICS di Bengaluru menekankan mitigasi sampah antariksa.
Sreeram Ananthasayanam, Partner DigiGov and SpaceTech Deloitte South Asia, mengatakan, “India dapat membangun sistem pengamatan bumi bagi Global South seperti yang dilakukan Copernicus bagi Eropa.” RSSC diharapkan dapat menyediakan data pengamatan bumi secara bersama untuk kebutuhan negara-negara Global South.
Menurut Ananthasayanam, manfaat sistem tersebut tidak harus berhenti pada negara anggota. “Konstelasi bersama yang datanya digunakan untuk peringatan banjir di Bangladesh dan pemantauan kekeringan di Sahel sebagaimana digunakan negara anggotanya sendiri bukanlah aset strategis untuk satu blok. Ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang angkasa sebagai kepentingan bersama.”
Karena itu, agenda RSSC berjalan beriringan dengan pembahasan keamanan antariksa. BRICS kembali menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan jangka panjang aktivitas luar angkasa, pencegahan perlombaan senjata dan persenjataan di orbit, serta negosiasi instrumen hukum multilateral untuk mencegah ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap objek antariksa.
Di sisi industri, Direktur Jenderal Indian Space Association Letjen (Purn) AK Bhatt mengatakan, “Dengan meningkatnya frekuensi peluncuran komersial India, keberlanjutan aset di orbit harus menjadi prioritas bersama, bukan sesuatu yang dipikirkan belakangan. Inilah jenis platform multilateral yang dibutuhkan perusahaan antariksa India ketika mereka berkembang secara global.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022