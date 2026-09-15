Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 01.35 WIB

KTT BRICS Desak Pengekangan Timur Tengah dan Jaga Kelancaran Perdagangan Global di Tengah Konflik

KTT BRICS desak pengekangan Timur Tengah dan jaga kelancaran perdagangan global (Al-Jazeera) - Image

KTT BRICS desak pengekangan Timur Tengah dan jaga kelancaran perdagangan global (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Negara-negara BRICS secara bulat mengadopsi deklarasi bersama yang menyerukan pengekangan maksimal di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (14/9), Deklarasi ini memperingatkan agar serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir dihentikan serta menegaskan penolakan terhadap pengusiran paksa warga Palestina oleh Israel.

BRICS juga menyerukan penghentian kekerasan di Gaza, dukungan terhadap UNRWA, serta keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara BRICS menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus perdagangan global, rantai pasokan, dan energi yang terdampak konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi turut menyerukan stabilitas dan kebebasan navigasi internasional karena ketegangan kawasan berpotensi mengganggu perdagangan, aliran energi, dan perekonomian global.

BRICS juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan saluran pembayaran lintas batas non-Barat, kerja sama kecerdasan buatan, serta penolakan terhadap sanksi dan tarif sepihak.

KTT BRICS berlangsung di New Delhi, India, dengan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai tuan rumah dan dihadiri sejumlah pemimpin negara anggota, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika negara-negara anggota menghadapi perbedaan sikap terkait konflik Timur Tengah, perdagangan, tarif, keamanan energi, dan rantai pasokan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BRICS Bangun Sistem Satelit Bersama, Bidik Orbit Lebih Bersih dan Kemandirian Antariksa Global South - Image
Internasional

BRICS Bangun Sistem Satelit Bersama, Bidik Orbit Lebih Bersih dan Kemandirian Antariksa Global South

Selasa, 15 September 2026 | 02.57 WIB

Forum BRICS di India, Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar soal Perubahan Iklim - Image
Internasional

Forum BRICS di India, Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar soal Perubahan Iklim

Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.54 WIB

Iran Segera Gabung Bank BRICS, Bidik Transaksi Tanpa Dolar - Image
Internasional

Iran Segera Gabung Bank BRICS, Bidik Transaksi Tanpa Dolar

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02.17 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore