Forum BRICS di India, Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar soal Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya tanggung jawab kolektif negara-negara dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).
Jumhur menyayangkan masih adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab kolektif untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, menurutnya, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap emisi global.
Menurut Jumhur, pengelolaan sumber daya alam, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan iklim merupakan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim.
“Bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima.
Ia menyebut, Indonesia telah memiliki Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:Hadiri London Climate Action Week Bersama Raja Charles III, Menteri Jumhur Hidayat Tekankan Pengurangan Emisi dari Sektor Sampah
Jumhur juga menekankan bahwa solusi lingkungan tidak hanya dapat mengandalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, pengetahuan tradisional masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1