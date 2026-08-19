Forum BRICS di India, Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar soal Perubahan Iklim

JawaPos.com — Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya tanggung jawab kolektif negara-negara dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).

Jumhur menyayangkan masih adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab kolektif untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, menurutnya, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap emisi global.

Menurut Jumhur, pengelolaan sumber daya alam, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan iklim merupakan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.

Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat di Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026. (Istimewa)

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Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim.

“Bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima.

Ia menyebut, Indonesia telah memiliki Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.