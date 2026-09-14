Pertemuan Iran dan Negara Teluk Ditunda, Nasib Selat Hormuz Urung Jelas

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)
JawaPos.com - Pertemuan Iran dan negara-negara pesisir Teluk yang sedianya digelar di Salalah, Oman, Senin (14/9) hari ini ditunda.
Penundaan ini membuat dialog mengenai isu regional, termasuk upaya menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, urung dilanjutkan.
Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi mengumumkan penundaan itu melalui unggahan di media sosial pada Minggu (13/9).
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi negara-negara terkait mencapai konsensus.
"Demi mencapai konsensus, pertemuan regional yang semula dijadwalkan besok di Salalah telah ditunda," kata Al Busaidi di platform media sosial X.
"Kami tetap berkomitmen untuk mendorong dialog yang mendukung stabilitas dan kerja sama berkelanjutan di kawasan kami," tambahnya.
Penundaan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Mohammad Ali Bak, direktur jenderal urusan Teluk Persia di Kementerian Luar Negeri Iran.
Kepada kantor berita resmi Iran, IRNA, Bak mengatakan pertemuan ditunda ke waktu lain setelah mendapat permintaan dari sejumlah negara di kawasan.
Keputusan tersebut, menurut dia, merupakan hasil kesepakatan bersama antara Iran dan Oman.
Iran dan Oman kini melakukan konsultasi intensif untuk menentukan waktu yang tepat bagi pertemuan berikutnya.
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