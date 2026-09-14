Pertemuan Iran dan Negara Teluk Batal, Pembahasan Jalur Komersial Selat Hormuz Tertunda

JawaPos.com - Pertemuan antara Iran dan negara-negara Teluk yang semula dijadwalkan berlangsung di kota Salalah, Oman pada Senin (14/9) tertunda. Dikutip dari Antara hal itu diketahui lewat unggahan Menteri Luar Negeri (Menlu) Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi di media sosial.

"Demi mencapai konsensus, pertemuan regional yang semula dijadwalkan Senin (14/9) di Salalah telah ditunda," kata Al Busaidi di platform media sosial X. "Kami tetap berkomitmen untuk mendorong dialog yang mendukung stabilitas dan kerja sama berkelanjutan di kawasan kami," tambahnya.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi Iran (IRNA), Direktur Jenderal urusan Teluk Persia di Kementerian Luar Negeri Iran Mohammad Ali Bak mengonfirmasi penundaan tersebut. Ia mengatakan pertemuan itu ditunda ke tanggal lain atas permintaan beberapa negara kawasan Teluk Persia serta berdasarkan keputusan bersama antara Iran dan Oman.

Pejabat tersebut menekankan saat ini Iran sedang melakukan konsultasi intensif dengan Oman. Hal itu untuk memastikan pengaturan dan koordinasi yang diperlukan terkait waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Jumat (11/9) mengumumkan bahwa para menlu negara-negara pesisir Teluk dijadwalkan bertemu di Oman pada Senin untuk membahas isu-isu regional. Termasuk pembicaraan antara Iran dan Oman mengenai penetapan rute aman di Selat Hormuz.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Sabtu (12/9) Baghaei mengatakan pertemuan tersebut "diharapkan" akan dihadiri oleh para menlu dari negara-negara Teluk serta Iran dan Irak.

"Pertemuan yang dihadiri oleh Iran, Irak, dan negara-negara Teluk Persia lainnya ini akan berlangsung pada Senin (14/9) di Oman," menurut pernyataan Baghaei pada Sabtu (12/9) lalu. "Selain membahas situasi kawasan, pertemuan tersebut juga akan membahas hasil negosiasi antara Iran dan Oman mengenai pembentukan jalur aman bagi pelayaran komersial di Selat Hormuz," tambahnya.