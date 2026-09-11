Berbincang Lewat Telepon, Menlu Iran dan Arab Saudi Bahas Situasi Terkini di Timur Tengah

Menlu Iran Abbas Araghchi . (The Jerusalem Post)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon, keduanya membahas hubungan kedua negara dan perkembangan situasi terkini di Timur Tengah.
Dilansir dari Antara pada Jumat (11/9), kedua pejabat, dikutip dari Kantor Berita IRNA pada Jumat (11/9), menyoroti peningkatan ketegangan dan ketidakamanan di kawasan, dan menekankan perlunya merawat kerja sama serta upaya diplomatis agar tetap terjalin guna mencegah peluasan krisis.
Hal itu juga diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Araghchi dan Faisal telah melakukan komunikasi pada Sabtu (5/9) mengenai hubungan bilateral dan upaya diplomatis untuk mengembalikan stabilitas. Keduanya juga membahas ketidakamanan situasi di Selat Hormuz yang dituding Iran disebabkan tindakan agresif Amerika Serikat.
Sejumlah pejabat Iran telah berulang kali menegaskan bahwa keamanan yang langgeng di Asia Barat tidak bisa diharapkan dari negara asing, melainkan negara-negara di kawasan sendiri yang harus berperan untuk mencegah peningkatan ketegangan situasi keamanan.
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Jawa Pos
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