Trump Klaim AS Tak Serang Iran Secara Penuh karena Pemilu Paruh Waktu

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim, Amerika Serikat tidak menyerang Iran “secara penuh” karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu (midterm) pada 3 November.

Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu, atau bahkan mungkin sebelumnya.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar AS “habis-habisan” dalam perang dengan Iran.

Pemimpin AS itu kemudian mengaitkannya dengan pemilu paruh waktu yang akan datang.

“Yah, mungkin saya tidak melakukan itu karena pemilu,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (11/9).

Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu, meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara.

“Mereka sudah tertatih-tatih. Mereka sedang dalam masalah besar,” ucapnya.