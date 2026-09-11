Trump Klaim AS Tak Serang Iran Secara Penuh karena Pemilu Paruh Waktu

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim, Amerika Serikat tidak menyerang Iran “secara penuh” karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu (midterm) pada 3 November.
Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu, atau bahkan mungkin sebelumnya.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar AS “habis-habisan” dalam perang dengan Iran.
Pemimpin AS itu kemudian mengaitkannya dengan pemilu paruh waktu yang akan datang.
“Yah, mungkin saya tidak melakukan itu karena pemilu,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (11/9).
Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu, meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara.
“Mereka sudah tertatih-tatih. Mereka sedang dalam masalah besar,” ucapnya.
Ketika ditanya bagaimana Iran masih bisa meluncurkan rudal jika AS telah menghancurkan sebagian besar kemampuan militernya, Trump menjawab bahwa Iran akan selalu memiliki rudal untuk diluncurkan.
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