Ratusan pemukim Israel Terobos Masjid Al Aqsa, Lakukan Aksi Provokatif serta Ritual Talmud

JawaPos.com - Ratusan pemukim Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki dengan dikawal ketat polisi zionis pada Ahad (13/9).

Berbagai sumber setempat melaporkan sekitar 240 pemukim menerobos masuk kompleks masjid lewat Pintu Gerbang Maroko dan melakukan aksi provokatif serta ritual Talmud.

Sementara itu, pasukan Israel memperketat langkah-langkah keamanan di sekitar masjid dan Kota Tua Yerusalem.

Dilansir dari Antara,Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan "organisasi-Bait Suci" menyeru para pendukungnya untuk ikut dalam aksi penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan melakukan ritual di dalam kompleks tersebut, dengan dalih memperingati Tahun Baru Yahudi.

Otoritas pendudukan Israel memanfaatkan hari-hari raya Yahudi untuk menutup jalan-jalan dan membatasi mobilitas warga Palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem.