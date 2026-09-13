Ratusan pemukim Israel Terobos Masjid Al Aqsa, Lakukan Aksi Provokatif serta Ritual Talmud

Ilustrasi: Pemukim yang didukung polisi Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa untuk memperingati hari libur Yahudi, Sukkot.
JawaPos.com - Ratusan pemukim Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki dengan dikawal ketat polisi zionis pada Ahad (13/9).
Berbagai sumber setempat melaporkan sekitar 240 pemukim menerobos masuk kompleks masjid lewat Pintu Gerbang Maroko dan melakukan aksi provokatif serta ritual Talmud.
Sementara itu, pasukan Israel memperketat langkah-langkah keamanan di sekitar masjid dan Kota Tua Yerusalem.
Dilansir dari Antara,Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan "organisasi-Bait Suci" menyeru para pendukungnya untuk ikut dalam aksi penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan melakukan ritual di dalam kompleks tersebut, dengan dalih memperingati Tahun Baru Yahudi.
Otoritas pendudukan Israel memanfaatkan hari-hari raya Yahudi untuk menutup jalan-jalan dan membatasi mobilitas warga Palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
Tindakan itu semakin mempersulit kehidupan sehari-hari warga Palestina dan semakin membatasi kebebasan beribadah, sembari memfasilitasi pergerakan pemukim Israel dan mengurung warga Palestina di dalam kota dan desa mereka sendiri.
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Jawa Pos
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