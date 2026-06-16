Pemukim Israel Bakar Kendaraan hingga Pintu Madjid di Ramallah

Para pemukim Israel pada Ahad (14/6) malam menghanguskan sebuah kendaraan dan berupaya membakar sebuah masjid di Desa Burqa di sebelah timur Ramallah. (WAFA via Antara)
JawaPos.com - Para pemukim Israel pada Ahad (14/6) malam menghanguskan sebuah kendaraan dan berupaya membakar sebuah masjid di Desa Burqa di sebelah timur Ramallah.
Koresponden WAFA melaporkan sekelompok pemukim menyerang desa dan membakar sebuah kendaraan yang diparkir di dekat Masjid Al-Nour sehingga menyebabkan kerusakan.
Dilansir dari Antara, Selasa (16/6), menurut Kepala Dewan Desa Burqa, para pemukim mendobrak pintu masjid. Mereka juga membakar pintu masuk dan mencoba membakar masjid tersebut.
Namun, warga setempat berhasil memadamkan api sebelum menyebar ke dalam masjid, sementara para pelaku kabur meninggalkan lokasi.
Serangan itu terjadi tak lama setelah serangan lain yang juga dilakukan pemukim terjadi di Kota Deir Dibwan di sebelah timur Ramallah, yang mengakibatkan dua kendaraan terbakar dan dua lainnya rusak.
Tindakan Zionis itu merupakan bagian dari serangkaian serangan intens yang menargetkan penduduk Palestina beserta harta benda mereka di daerah tersebut.
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