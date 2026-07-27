2 Masjid di Tepi Barat Gaza Dibakar Pemukim Israel, Empat Warga Palestina Jadi Korban

JawaPos.com - Dua masjid di wilayah Tepi Barat Gaza, Palestina yang diduduki pemukim Israel dibakar dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel pada Minggu (27/7) waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah lonjakan kekerasan yang dalam beberapa hari terakhir menewaskan empat warga Palestina dan dua tentara Israel, sekaligus memicu kekhawatiran eskalasi konflik semakin meluas.

Serangan menyasar Masjid di desa Qusra dan Kour, wilayah utara Tepi Barat. Kedua bangunan mengalami kerusakan parah akibat kebakaran dan ledakan yang terjadi pada dini hari.

Peristiwa tersebut kembali memicu sorotan terhadap meningkatnya aksi kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Sejumlah kelompok Palestina dan oposisi Israel menuding pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, sehingga memperburuk situasi keamanan di Tepi Barat.

Di Masjid Qusra, pelaku meninggalkan grafiti bertuliskan "revenge Benayahu" yang diduga merujuk kepada Benayahu Mellet, seorang petugas keamanan permukiman Israel yang tewas dalam bentrokan pada Jumat (24/7). Selain itu, terdapat tulisan "Tanah Israel ditebus dengan darah" di dinding masjid.

Ahmed Abu Mahmoud (64), warga yang tinggal di dekat masjid, mengaku terbangun sekitar pukul 03.00 dini hari setelah mendengar suara mencurigakan.

"Saya melihat masjid sudah terbakar. Apinya terlalu besar untuk saya padamkan sendiri sehingga saya memanggil bantuan," kata Mahmoud.

Ia juga mengaku sempat melihat pasukan Israel datang ke lokasi.

"Militer datang ke sini, melihat dengan mata mereka sendiri, lalu pergi," ujarnya dikutip AP News.