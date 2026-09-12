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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 12 September 2026 | 21.08 WIB

Elon Musk Siapkan Langkah Hukum, Film Dokumenternya Dinilai Keliru Telah Memanipulasi Pemilu 2024

Elon Musk (People) - Image

Elon Musk (People)

JawaPos.com – Pengacara Elon Musk, Alex Spiro, mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap film dokumenter baru berjudul Musk yang dinilai secara keliru menyiratkan bahwa kliennya memanipulasi pemilihan presiden Amerika Serikat 2024.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (11/9), Dalam surat kepada sutradara Alex Gibney, Spiro menuduh pembuat film menolak memberikan kesempatan kepada Musk untuk menanggapi sejumlah pemberitaan dalam dokumenter tersebut.

Spiro juga menilai proyek itu sejak awal dibangun berdasarkan kesimpulan tertentu mengenai Musk, bukan melalui penyelidikan yang objektif.

Salah satu bagian film menampilkan mantan pasangan Musk, Ashley St. Clair, yang membahas keyakinan Musk terhadap kemenangan Donald Trump dalam pemilu 2024 serta pesan mengenai “sepuluh ribu laser di luar angkasa” yang kemudian dikaitkan dengan Starlink.

Spiro menilai rangkaian adegan tersebut dapat menciptakan kesan bahwa Musk menggunakan Starlink untuk memengaruhi pemilu, meskipun ia menegaskan Starlink tidak berkaitan dengan penghitungan suara.

Pengacara tersebut juga memperingatkan bahwa sebuah karya dapat dianggap mencemarkan nama baik meskipun tidak secara langsung menyatakan tuduhan, termasuk melalui penyusunan adegan, narasi, atau penghilangan fakta tertentu.

Perusahaan produksi Jigsaw membela dokumenter Gibney dengan menyatakan bahwa film tersebut merupakan pemeriksaan berbasis fakta terhadap tokoh publik dan dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Dokumenter berdurasi hampir empat jam itu menampilkan wawancara dengan sejumlah orang yang pernah dekat dengan Musk, termasuk mantan istrinya, Justine Musk, ayahnya, Errol Musk, serta salah satu pendiri Tesla, Martin Eberhard.

Spiro kemudian meminta seluruh pihak yang terlibat dalam produksi dan perilisan film menyimpan berbagai materi terkait dokumenter tersebut, sembari memperingatkan bahwa tim hukum Musk akan mengambil tindakan apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan.

Editor: Hanny Suwindari
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