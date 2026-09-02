Pentagon Buka Pintu untuk ChatGPT dan Grok, AI Milik OpenAI dan Elon Musk Masuk ke Sistem Militer AS



JawaPos.com - Pentagon kini memiliki versi sendiri dari ChatGPT dan Grok. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menambahkan kecerdasan buatan generatif milik OpenAI dan xAI, perusahaan yang terkait dengan miliarder Elon Musk, ke dalam platform digital amannya yang dapat digunakan hingga 3 juta personel sipil dan militer.



Langkah tersebut memperluas persaingan perusahaan teknologi terbesar dunia ke jantung birokrasi pertahanan Amerika Serikat. ChatGPT Mil dan Grok for Government kini berdampingan dengan Gemini milik Google di GenAI.mil, portal terpusat yang dirancang Pentagon untuk membawa model AI komersial ke lingkungan kerja pemerintah yang lebih aman.

Dilansir dari TechCrunch, Selasa (1/9/2026), kedua layanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan personel militer atau warfighter needs. GenAI.mil sendiri dirancang agar pegawai Departemen Pertahanan dapat menggunakan model AI terdepan tanpa mengirimkan data pemerintah yang sensitif melalui saluran konsumen biasa, sekaligus menghindari praktik pengumpulan data yang sulit dipisahkan dari banyak produk teknologi konsumen.



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Adopsinya pun telah berlangsung cepat. Menurut Departemen Pertahanan, lebih dari 1,7 juta pengguna unik telah masuk ke GenAI.mil dari sekitar 3 juta personel yang berada dalam lingkup departemen. Dengan masuknya ChatGPT dan Grok, Pentagon kini membangun ekosistem AI dengan lebih dari satu pemasok, alih-alih menggantungkan kebutuhan pada satu perusahaan teknologi.



Untuk OpenAI, ChatGPT Mil dikembangkan melalui program OpenAI for Government. Pengalamannya dibuat serupa dengan ChatGPT versi komersial, dengan fitur percakapan, pengelolaan berkas, proyek, dan GPT khusus. Sistem itu terutama ditujukan untuk pekerjaan rutin yang melibatkan banyak dokumen, termasuk administrasi, logistik, perencanaan, dan kebijakan.



Departemen Pertahanan menyatakan, integrasi tersebut akan mempercepat pekerjaan rutin dan memberi lebih banyak waktu bagi personel untuk menangani tugas yang lebih penting. Dalam pernyataannya, Pentagon menegaskan bahwa ChatGPT Mil dibangun untuk digunakan secara aman dalam skala besar dan dapat mendukung lebih dari 3 juta personelnya.

Sementara itu, Grok for Government ditempatkan Pentagon dalam konteks yang lebih dekat dengan kebutuhan operasional militer. Departemen Pertahanan menyatakan, "Grok for Government milik Starshield AI akan memberikan peningkatan produktivitas secara langsung kepada personel militer, kesinambungan pengetahuan yang lebih kuat, serta kolaborasi yang lebih aman dan efisien."



Pentagon juga menyebut Grok dapat membantu militernya "melaksanakan misi dengan lebih cepat dan presisi dalam berbagai konteks operasional", mulai dari analisis riset pasar bagi tenaga profesional pengadaan hingga pengelolaan rantai pasok bagi ahli logistik. Starshield AI sendiri merupakan jaringan satelit aman yang memanfaatkan teknologi Starlink milik SpaceX.

