Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 12 September 2026 | 20.58 WIB

Serangan Amerika Serikat terhadap Kapal Tanker Picu Ancaman Tumpahan Minyak Besar di Kawasan Teluk

Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker picu ancaman tumpahan minyak di kawasan teluk (Al-Jazeera) - Image

Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker picu ancaman tumpahan minyak di kawasan teluk (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Serangan Amerika Serikat dan Iran terhadap kapal tanker di sekitar Selat Hormuz meningkatkan kekhawatiran terjadinya tumpahan minyak besar di kawasan Teluk.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (11/9), Puluhan kapal tanker dilaporkan menunggu melintasi selat tersebut, dengan 18 di antaranya mengangkut minyak dan memiliki kapasitas gabungan sekitar 1,76 juta meter kubik atau 11,1 juta barel.

Jika kapal-kapal tersebut terkena serangan, kebakaran, tabrakan, atau tenggelam, jutaan liter minyak berpotensi mencemari perairan, garis pantai, serta ekosistem laut di kawasan tersebut.

Ancaman tersebut semakin serius karena sejumlah insiden sebelumnya telah menyebabkan kebakaran dan kebocoran minyak di sekitar perairan Oman dan Teluk.

Tumpahan minyak dapat menyebar mengikuti arus dan angin, kemudian merusak terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, serta habitat ikan, penyu, dugong, dan burung migran.

Kondisi Teluk yang merupakan perairan dangkal dan semi-tertutup dengan pertukaran air terbatas juga membuat pencemaran berpotensi bertahan lebih lama dan memperbesar dampaknya terhadap kehidupan laut.

Ancaman pencemaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat karena negara-negara Teluk sangat bergantung pada proses desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduknya.

Kontaminasi minyak dapat menurunkan kualitas air baku yang digunakan fasilitas desalinasi dan dalam kondisi parah berpotensi memaksa fasilitas tersebut membatasi kegiatan operasional.

Dengan meningkatnya serangan terhadap kapal tanker di sekitar Selat Hormuz, konflik tersebut tidak hanya mengancam keamanan pelayaran dan pasokan energi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana lingkungan besar di seluruh kawasan Teluk.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Melonjak Kamis Pagi: Brent Tembus USD 101, WTI Naik ke 97 - Image
Ekonomi

Harga Minyak Melonjak Kamis Pagi: Brent Tembus USD 101, WTI Naik ke 97

Kamis, 10 September 2026 | 14.33 WIB

Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.670 per USD Hari Ini, Ini Pemicunya - Image
Ekonomi

Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.670 per USD Hari Ini, Ini Pemicunya

Rabu, 9 September 2026 | 14.28 WIB

Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Lanjut Menguat - Image
Energi

Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Lanjut Menguat

Selasa, 8 September 2026 | 16.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore