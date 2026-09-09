Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.670 per USD Hari Ini, Ini Pemicunya

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, di Jakarta (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Rabu (9/9), setelah sebelummya ditutup melemah tipis 6 poin menjadi Rp 17.632 per dollar AS pada perdagangan Selasa (8/9).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (9/9) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.630-Rp 17.670," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (9/9).
Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi perhatian utama pelaku pasar. Fokus pasar selanjutnya adalah data Indeks Harga Produsen (PPI) Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan rilis pada Kamis (10/9), disusul data Indeks Harga Konsumen (CPI) pada Jumat (11/9).
Menurut dia, data inflasi AS akan menjadi salah satu penentu arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed). Angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan berpotensi memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.
“Pasar terus memperhitungkan peluang sekitar 60 persen bagi kenaikan suku bunga The Fed pekan depan, yang mencerminkan dampak dari laporan *nonfarm payrolls* AS yang kuat pada pekan lalu,” ujarnya.
Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri , ketahanan sektor eksternal Indonesia masih menjadi sentimen positif bagi rupiah.
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia mencapai USD 146,5 miliar pada akhir Agustus 2026 meningkat dibandingkan akhir Juli 2026 yang sebesar USD 145,3 miliar.
BI menyebut kenaikan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penarikan pinjaman luar negeri pemrintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh BI di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Posisi tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar tiga bulan impor. Dengan demikian, cadangan devisa dinilai mampu menopang ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara