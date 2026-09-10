Harga Minyak Melonjak Kamis Pagi: Brent Tembus USD 101, WTI Naik ke 97

ILUSTRASI: Pengeboran minyak mentah dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada perdagangan Kamis (10/9) pagi. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak global.
Melansir Investing pada pukul 06:35 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 3,683 poin atau 3,91 persen. Harga kini mencapai 101,75 dollar per barel, naik dari 99,4 dollar per barel pada Rabu (8/9) pagi.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,08 poin atau 1,12 persen. WTI sekarang berada di level 97,13 dollar per barel, naik dari 94,55 dollar per barel pada Rabu (9/9) pagi.
Dilansir Reuters, eskalasi pertempuran antara pasukan Amerika Serikat dan Iran membuat kekhawatiran meningkat. Pasokan minyak dari kawasan itu dipandang berisiko dan berpotensi pengaruh tekanan inflasi serta biaya energi bagi konsumen dan pelaku usaha.
Kenaikan harga minyak semakin cepat pekan ini setelah serangan kelompok Houthi yang didukung Iran. Serangan itu membakar beberapa fasilitas energi Arab Saudi dan meningkatkan risiko gangguan pasokan di Teluk.
Harga minyak Brent yang menembus di atas 100 dollar menunjukkan pasar minyak semakin rentan. Hal ini akibat berbulan-bulan gangguan ekspor lewat Selat Hormuz dan menipisnya persediaan minyak dunia.
Tamas Varga dari perusahaan pialang minyak PVM mengatakan investor minyak menunjukkan pandangannya soal dampak eskalasi terbaru.
"Mereka memberikan suara melalui dolar mereka, dan suara tersebut dengan kuat menunjukkan bahwa selama Selat Hormuz belum kembali dibuka dan aliran minyak belum kembali berjalan tanpa gangguan, pasokan tidak akan mampu memenuhi permintaan dalam waktu dekat," kata Tamas.
Meski harga kontrak berjangka Brent belum kembali ke 126 dollar yang sempat dicapai awal konflik, harga yang bertahan di atas 100 dollar bisa punya dampak luas.
Ini bukan hanya akan memengaruhi pasar energi tapi juga biaya transportasi dan manufaktur.
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Jawa Pos
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