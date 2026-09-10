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Rian Alfianto
Kamis, 10 September 2026 | 19.43 WIB

Trump Klaim Perang AS-Iran akan Berakhir Usai Pemilu 3 November

Donald Trump (The Guardian) - Image

Donald Trump (The Guardian)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang antara AS dan Iran akan 'berakhir segera', setelah pemilu paruh waktu AS pada 3 November.

Trump menilai Iran sudah tidak mampu bertahan lebih lama dan menyebut Teheran kini berada dalam posisi terdesak.

"Saya kira perang akan segera berakhir setelah pemilu karena mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi," kata Trump kepada wartawan, Rabu, menjelang keberangkatannya ke Dallas, Texas.

Pernyataan tersebut menempatkan 3 November sebagai tanggal penting dalam klaim Trump mengenai akhir konflik AS-Iran.

Namun, Trump tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang akan membuat perang berakhir setelah pemilu tersebut.

Sebut Iran Berusaha Memengaruhi Pemilu AS

Trump menilai Iran berada dalam kondisi sulit dan berupaya memengaruhi politik dalam negeri AS menjelang pemilu paruh waktu.

Menurutnya, Teheran kini berada dalam posisi "desperate" atau terdesak untuk memengaruhi hasil pemilu.

Meski demikian mengutip Anadolu, Washington belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali secara aktif ke meja perundingan dengan Iran.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dimulainya kembali negosiasi nuklir, Trump mengatakan pemerintahannya tidak sedang mengejar opsi tersebut.

"Kami tidak sedang mencarinya. Ya, negosiasi mungkin saja terjadi, tetapi itu bukan sesuatu yang sedang kami pertimbangkan," ujar Trump.

Editor: Bayu Putra
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