Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 5 September 2026 | 21.59 WIB

Intelijen AS Nilai Iran Makin Percaya Diri, Bertekad Lanjutkan Konflik

Iran balas serangan Amerika Serikat dengan rudal dan drone ke sejumlah Negara Timur Tengah (Al-Jazeera) - Image

Iran balas serangan Amerika Serikat dengan rudal dan drone ke sejumlah Negara Timur Tengah (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Iran dinilai semakin percaya diri dengan kemampuannya menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah dan semakin bertekad melanjutkan konflik dengan AS selama berbulan-bulan, menurut laporan The New York Times pada Jumat, mengutip data intelijen terbaru AS.

Menurut laporan tersebut, yang mengutip beberapa pejabat AS, belum terdapat cukup indikasi yang menunjukkan bahwa Iran siap mencapai kesepakatan dengan AS dengan memenuhi tuntutan Washington sebelum pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak mengetahui kapan konflik antara AS dan Iran akan berakhir.

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, tidak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.

Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan, dan permusuhan masih kembali terjadi secara sporadis.

Sementara itu, Washington memilih meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik dengan memberikan tekanan finansial tambahan terhadap Teheran.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perang Iran Pangkas Emisi Tiongkok, Konsumsi Minyak Anjlok Saat Kendaraan Listrik Melaju - Image
Internasional

Perang Iran Pangkas Emisi Tiongkok, Konsumsi Minyak Anjlok Saat Kendaraan Listrik Melaju

Sabtu, 5 September 2026 | 03.05 WIB

Beijing Desak AS Cabut Sanksi Iran atas Perusahaan Milik Tiongkok - Image
Internasional

Beijing Desak AS Cabut Sanksi Iran atas Perusahaan Milik Tiongkok

Jumat, 4 September 2026 | 18.37 WIB

Diskusi Tertutup, Trump Kemungkinan Akan Umumkan Akhiri Perang Terhadap Iran - Image
Internasional

Diskusi Tertutup, Trump Kemungkinan Akan Umumkan Akhiri Perang Terhadap Iran

Jumat, 4 September 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore