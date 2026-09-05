Intelijen AS Nilai Iran Makin Percaya Diri, Bertekad Lanjutkan Konflik

JawaPos.com - Iran dinilai semakin percaya diri dengan kemampuannya menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah dan semakin bertekad melanjutkan konflik dengan AS selama berbulan-bulan, menurut laporan The New York Times pada Jumat, mengutip data intelijen terbaru AS.

Menurut laporan tersebut, yang mengutip beberapa pejabat AS, belum terdapat cukup indikasi yang menunjukkan bahwa Iran siap mencapai kesepakatan dengan AS dengan memenuhi tuntutan Washington sebelum pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.