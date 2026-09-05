Intelijen AS Nilai Iran Makin Percaya Diri, Bertekad Lanjutkan Konflik

Iran balas serangan Amerika Serikat dengan rudal dan drone ke sejumlah Negara Timur Tengah (Al-Jazeera)
Menurut laporan tersebut, yang mengutip beberapa pejabat AS, belum terdapat cukup indikasi yang menunjukkan bahwa Iran siap mencapai kesepakatan dengan AS dengan memenuhi tuntutan Washington sebelum pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.
Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak mengetahui kapan konflik antara AS dan Iran akan berakhir.
Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, tidak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.
Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan, dan permusuhan masih kembali terjadi secara sporadis.
Sementara itu, Washington memilih meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik dengan memberikan tekanan finansial tambahan terhadap Teheran.
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Jawa Pos
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