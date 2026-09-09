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Rabu, 9 September 2026 | 19.07 WIB

Penjualan Mobil Berbahan Bakar Bensin di Tiongkok Turun 40 Persen

Beijing Auto Show 2026 tampil sebagai pameran mobil terbesar dunia dengan 1.451 kendaraan, 181 debut global, dan teknologi kendaraan listrik terbaru.&nbsp; (Istimewa) - Image

Beijing Auto Show 2026 tampil sebagai pameran mobil terbesar dunia dengan 1.451 kendaraan, 181 debut global, dan teknologi kendaraan listrik terbaru.&nbsp; (Istimewa)

JawaPos.com -  Penjualan ritel mobil penumpang berbahan bakar bensin di Tiongkok pada Agustus 2026 turun 40 persen dibandingkan dengan kurun yang sama tahun lalu

Angka itu dilaporkan oleh China Passenger Car Association (CPCA) yang dikutip dalam siaran CarNewsChina pada Selasa (8/9). Sekitar 536.000 mobil penumpang bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) terjual di Negeri Panda itu pada Agustus 2026, turun 40 persen dari sekitar 894.000 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pangsa pasar kendaraan ICE pada kurun itu tercatat turun menjadi 34,8 persen. Total penjualan mobil penumpang di Tiongkok pada Agustus 2026 mencapai 1,54 juta unit, turun 23,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025, tetapi naik 5,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil berbahan bakar bensin di Tiongkokterjadi seiring dengan peningkatan penetrasi kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV), yang menurut CPCA sudah mencapai rekor 65,2 persen.

NEV mencakup kendaraan listrik baterai (Battery Electric Vehicle/BEV), kendaraan hibrida plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicle/PHEV), dan kendaraan berbahan bakar hidrogen. 

Penjualan ritel NEV di Tiongkok pada Agustus 2026 total mencapai sekitar satu juta unit, turun 10,1 persen secara tahunan dan naik 5,7 persen secara bulanan.

BEV selama kurun itu membukukan penjualan 698.000 unit, naik 1,7 persen dibandingkan setahun lalu dan naik 7,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Angka penjualan PHEV melanjutkan penurunan selama delapan bulan berturut-turut. Kendaraan elektrik jenis ini pada Agustus 2026 terjual 307.000 unit, turun 25,8 persen dibandingkan setahun lalu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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