Pesawat Angkut Militer AN-32 India Jatuh dan Terbakar di Assam, 5 Personel Tewas saat Misi Rutin

JawaPos.com - Sebuah pesawat angkut militer Antonov AN-32 milik Angkatan Udara India (Indian Air Force/IAF) jatuh dan terbakar di Pangkalan Udara Jorhat, negara bagian Assam, Sabtu (13/6) pagi waktu setempat.

Kecelakaan yang terjadi saat penerbangan rutin itu menewaskan lima personel IAF dan memicu penyelidikan untuk mengungkap penyebab insiden.

IAF mengkonfirmasi bahwa pesawat mengalami kecelakaan sekitar pukul 10.00 waktu setempat di kawasan Air Force Station Jorhat. Seluruh korban yang berada di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia.

Lima personel yang tewas telah diidentifikasi sebagai Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sersan Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat, dan Agniveervayu Danish Alam.

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"Sebuah pesawat IAF An-32 mengalami kecelakaan saat serangan rutin hari ini dengan kecepatan sekitar 1000 jam di Jorhat, Assam. Manajemen situs kecelakaan dan pertanyaan awal sedang berlangsung saat ini. IAF sangat menyesal atas hilangnya nyawa dan berdiri teguh bersama keluarga yang berduka di masa kesedihan ini," demikian pernyataan resmi IAF.

Berdasarkan laporan awal, pesawat AN-32 jatuh di dalam area pangkalan udara ketika hendak melakukan pendaratan. Benturan keras setelah pesawat menyentuh tanah memicu kebakaran di lokasi kejadian.

Tim tanggap darurat langsung dikerahkan untuk memadamkan api, mengamankan area kecelakaan, serta melakukan proses evakuasi dan penyelidikan awal.

Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui. Angkatan Udara India telah memulai investigasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pesawat angkut tersebut jatuh.