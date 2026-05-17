India dan Uni Emirat Arab Perkuat Pakta Pertahanan di Tengah Memanasnya Ketegangan Konflik Iran Regional

Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam resepsi kunjungan resmi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (al-Jazeera)
JawaPos.com – India dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi menandatangani pakta pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat konflik dengan Iran.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Sabtu (16/5), Kesepakatan yang dilakukan India dengan Uni Emirat Arab dicapai dalam kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Abu Dhabi.
Langkah ini dipandang sebagai upaya kedua negara memperkuat hubungan strategis di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.
Penandatanganan perjanjian dilakukan dalam pertemuan Modi dengan Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan sektor pertahanan, keamanan maritim, perlindungan siber, hingga sistem komunikasi strategis.
Selain itu, kedua negara juga sepakat memperluas pertukaran informasi dan pengembangan teknologi pertahanan modern.
Kesepakatan ini muncul setelah meningkatnya ketegangan antara UEA dan Iran menyusul serangan terhadap wilayah Fujairah. Pemerintah UEA sebelumnya menuding Iran berada di balik serangan drone dan rudal yang menyebabkan kerusakan fasilitas energi serta korban pekerja asing.
Situasi tersebut mendorong Abu Dhabi memperkuat kemitraan keamanan dengan sejumlah negara mitra, termasuk India.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Modi menyampaikan dukungan terhadap keamanan UEA dan mengecam tindakan yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. India juga menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi keamanan dengan negara Teluk tersebut.
Kedekatan hubungan kedua negara dinilai penting mengingat jutaan warga India tinggal dan bekerja di UEA.
