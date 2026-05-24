Dikira Sakit Perut Biasa, Remaja 18 Tahun Asal India Ini Ternyata Hidup dengan ‘Janin Kembaranya’ di Dalam Tubuhnya

Narendra Kumar, remaja India, ditemukan hidup dengan “janin kembar” di dalam tubuhnya setelah 18 tahun mengalami sakit perut tanpa penyebab jelas / Foto: (Instagram/tube.indian)
JawaPos.com — Seorang remaja asal India bernama Narendra Kumar menjadi sorotan setelah dokter menemukan kondisi medis langka di dalam tubuhnya usai bertahun-tahun mengalami sakit perut tanpa penyebab yang jelas.
Selama 18 tahun, Narendra dilaporkan terus mengalami nyeri perut parah, muntah, hingga gangguan kesehatan lain yang membuat kondisinya semakin melemah. Namun, berbagai pemeriksaan sebelumnya tidak berhasil mengungkap sumber utama penyakit yang dideritanya.
Melansir akun Instagram Tube.Indian, Minggu (24/5/2026), dokter akhirnya menemukan bahwa Narendra mengalami kondisi langka bernama Fetus in Fetu. Kelainan tersebut terjadi ketika embrio kembar terserap ke dalam tubuh saudaranya sejak masih berada di dalam kandungan.
Kasus ini tergolong sangat jarang dan diperkirakan hanya terjadi pada sekitar satu dari 500.000 kelahiran hidup di dunia. Berangkat dari keluhan yang dialami pasien selama bertahun-tahun, tim medis kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan CT scan terhadap kondisi Narendra.
Dari hasil pemindaian tersebut, dokter menemukan adanya massa seberat sekitar 2,5 kilogram di dalam perutnya, yang memiliki struktur menyerupai janin, termasuk rambut, gigi, dan tulang yang berkembang sebagian. Penemuan inilah yang kemudian mengarahkan diagnosis lebih jauh, di mana kondisi tersebut diidentifikasi sebagai Fetus in Fetu.
Dalam dunia medis, kondisi ini terjadi ketika salah satu janin kembar gagal berkembang secara normal dan justru “terserap” ke dalam tubuh saudara kembarnya sejak tahap awal kehamilan. Akibat proses tersebut, jaringan yang terbentuk dapat bertahan di dalam tubuh inang selama bertahun-tahun dan pada akhirnya menekan organ-organ di sekitarnya.
Dokter kemudian melakukan operasi selama sekitar tiga jam untuk mengangkat massa tersebut. Prosedur itu berjalan sukses dan seluruh jaringan abnormal berhasil dikeluarkan dari tubuh Narendra.
Setelah operasi selesai, kondisi Narendra dilaporkan membaik drastis. Ia juga disebut telah pulih sepenuhnya setelah menjalani perawatan medis pascaoperasi.
Kasus Narendra Kumar kini menjadi perhatian publik karena menunjukkan betapa langkanya kondisi Fetus in Fetu, sekaligus memperlihatkan bagaimana kelainan bawaan yang sangat jarang dapat tidak terdeteksi hingga bertahun-tahun.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi