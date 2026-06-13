Pemerintah Dirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Meksiko

JawaPos.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Mexico City.

Upaya itu dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat Meksiko yang memiliki minat besar pada kebudayaan.

“Pendirian Pusat Kebudayaan Indonesia ini menjadi salah satu bagian dalam program yang saya kembangkan, yaitu People Center Relation yang menitikberatkan pada interaksi dengan manusia,” kata Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toferry Primanda Soetikno di Mexico City, Jumat waktu setempat.

Toferry menceritakan sejak dirinya menjabat sebagai duta besar, dia melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dan Meksiko tidak hanya berkutat pada bidang politik dan ekonomi saja, tetapi juga kebudayaan.

Apalagi, lanjutnya, masyarakat Meksiko memiliki ketertarikan khusus pada budaya dan peninggalan cagar budaya. “Di Meksiko ini banyak sekali museum bagus dan cagar-cagar budaya mereka terawat dengan baik,” kata Toferry.

Selain itu, Kedubes RI di Meksiko memiliki potensi dengan keberadaan sebuah ruangan serba guna bernama Cassa Cultura yang selama ini lebih sering kosong, belum lagi terdapat banyak benda seni dari berbagai wilayah di Indonesia yang hanya ditampilkan ketika momen tertentu saja.

“Saya berpikir dengan semuanya perlu dijadikan pameran yang permanen saja seperti galeri atau museum,” kata Toferry.