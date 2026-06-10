Jaga Stabilitas Pangan, Pemerintah Tambah Bantuan Beras 10 Kg Tiga Kali per KPM

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Pemerintah memastikan tambahan penyaluran Bantuan Pangan pada 2026.
Bantuan itu berupa komoditas beras per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dikeluarkan masing-masing 10 kilogram per termin.
Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, bantuan pangan beras akan diberikan kepada sekitar 33,2 juta KPM dengan total kebutuhan mencapai kurang lebih 1 juta ton beras untuk tiga kali penyaluran.
“Melihat juga nanti akan masuk musim kemarau dan melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun," ujar Zulkifli Hasan saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), di Jakarta, Selasa (9/6). "Arahan Bapak Presiden, tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, penyaluran Bantuan Pangan Beras akan dimulai pada Juli 2026, sementara dua periode berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi musim paceklik dan perkembangan situasi pangan nasional.
“Sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, sepuluh kilo kali 33.244.000 KPM. Jadi kurang lebih satu juta ton. Ini agar hampir 34 juta masyarakat kita yang paling rentan tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” tambahnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Bapanas mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
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