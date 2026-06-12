Video Trump Bergaya Naruto Dikritik, Jepang Tegaskan Aturan Hak Cipta dan Izin Pemilik Karya

JawaPos.com – Pemerintah Jepang kembali menegaskan pentingnya menghormati hak cipta setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah video yang menampilkan dirinya sebagai Naruto, tokoh utama dalam serial anime dan manga populer asal Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (12/6), pernyataan itu disampaikan Menteri Keamanan Ekonomi Jepang yang juga Menteri Strategi Cool Japan Kimi Onoda saat konferensi pers. Meski tidak menyebut Trump secara langsung, ia menekankan bahwa penggunaan karya berhak cipta harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak.

"Prinsip dasarnya adalah memperoleh izin dari pemegang hak cipta sebelum menggunakan karya tersebut. Prinsip itu berlaku sama, termasuk jika penggunanya adalah institusi publik," kata Onoda.

Menurutnya, persoalan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum secara langsung. Sebuah karya juga berisiko digunakan dengan cara yang bertentangan dengan keinginan penciptanya sehingga dapat merusak citra karya maupun merugikan pemegang hak.

Onoda menyebut isu tersebut sebagai hal yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Ia juga mengungkapkan bahwa Jepang telah beberapa kali menyampaikan pandangannya kepada pihak Amerika Serikat melalui jalur diplomatik.

Kontroversi bermula setelah Trump mengunggah sebuah video di akun media sosialnya pada Sabtu lalu. Dalam video tersebut, Trump digambarkan dalam berbagai adegan, termasuk sebagai Naruto, karakter ninja yang menjadi ikon budaya pop Jepang di seluruh dunia.

Unggahan tersebut memicu kritik dari sejumlah pengguna internet. Banyak pihak mempertanyakan penggunaan karakter yang dilindungi hak cipta dalam materi komunikasi politik tanpa kejelasan izin dari pemegang hak.

Ini bukan kali pertama pemerintahan Trump menggunakan elemen budaya populer Jepang dalam unggahan media sosialnya. Sebelumnya, akun resmi Gedung Putih di platform X juga sempat mengunggah konten yang diduga menggunakan gambar dari permainan video Wii Sports milik Nintendo terkait serangan terhadap Iran dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Kasus ini kembali menyoroti sensitifnya persoalan hak cipta di Jepang. Negara tersebut selama ini dikenal sangat protektif terhadap karya kreatif, termasuk anime, manga, gim, dan berbagai produk budaya populer yang menjadi bagian penting dari strategi ekspor budaya mereka.