Trump Klaim Perang AS-Iran Berakhir, Sebut Kesepakatan Besar Segera Diteken, Teheran dan Israel Justru Kaget

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim perang antara AS dan Iran telah berakhir setelah kedua pihak disebut mencapai kesepahaman awal untuk menghentikan konflik. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah Iran dan bahkan mengejutkan sekutu terdekat Washington, Israel, yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan final.

Dalam pernyataannya pada Kamis (11/6) waktu setempat, Trump menyebut Amerika Serikat telah 'mengakhiri perang' dengan Iran dan berhasil mencapai sebuah memorandum of understanding (MoU) yang sangat kuat sebagai dasar penghentian permusuhan.

Trump bahkan mengisyaratkan bahwa kesepakatan resmi dapat ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.

"Kami memiliki penyelesaian yang hebat," kata Trump, seraya menyebut proses finalisasi sedang berlangsung dan upacara penandatanganan berpotensi digelar di Eropa dengan kehadiran Wakil Presiden JD Vance.

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Meski begitu, Trump tidak menjelaskan secara rinci isi kesepakatan yang dimaksud. Ia hanya menyebut dokumen tersebut sebagai 'memorandum of understanding yang sangat kuat' dan mengakui bahwa sebagian substansinya masih bersifat konseptual.

Trump Sebut Tekanan Militer Berhasil Paksa Iran Berunding Trump mengklaim operasi militer Amerika Serikat menjadi faktor utama yang mendorong Iran kembali ke meja perundingan.

Menurutnya, tekanan yang diberikan Washington membuat Teheran bersedia membahas penyelesaian konflik dan isu nuklir yang selama ini menjadi sumber ketegangan utama.

Ia juga menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan hingga seluruh kesepakatan benar-benar rampung.