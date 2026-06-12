Trump Janji Perang AS-Israel vs Iran Segera Berakhir, Kesepakatan Damai Ditandatangani Akhir Pekan Ini

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri secara permanen perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mencapai tahap akhir. Menurut Trump, dokumen perjanjian saat ini sedang dalam proses finalisasi dan berpotensi ditandatangani pada akhir pekan ini di Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (11/6), hanya beberapa jam setelah situasi konflik kembali memanas akibat serangan militer terbaru antara kedua pihak.
"Kami baru saja menyelesaikan perang dengan Iran dengan baik, dan kami akan tunduk pada finalisasi dokumen, yang seharusnya diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Kami mungkin akan mengadakan penandatanganan, mungkin di Eropa," kata Trump kepada wartawan.
Trump menyebut upacara penandatanganan bisa berlangsung dalam waktu dekat. Ia memperkirakan proses tersebut dapat dilakukan pada akhir pekan dengan melibatkan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat.
Menurutnya, Wakil Presiden JD Vance akan mewakili AS dalam penandatanganan bersama utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner.
"Bisa segera, segera, mungkin selama akhir pekan," ujar Trump.
Trump mengatakan dirinya kemungkinan tidak dapat menghadiri langsung acara tersebut karena telah memiliki rangkaian agenda di Washington DC terkait perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.
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