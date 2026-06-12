Donald Trump Tidak Akan Hadir di Pertandingan Pertama Amerika Serikat, Fokus Ulang Tahun Gelar UFC

JawaPos.com - Amerika Serikat akan membuka kampanye Piala Dunia 2026 dengan pertandingan melawan Paraguay di Stadion SoFi di Los Angeles pada Jumat (12/6) atau Sabtu (13/6) WIB. Namun, Donald Trump tidak akan hadir dalam pertandingan atau upacara pembukaan.

Meksiko membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 melawan Afrika Selatan pada Kamis (11/6) malam waktu setempat, dan mereka mengadakan upacara pembukaan sebelum kick-off. Sementara Kanada, tuan rumah bersama lainnya dari puncak olahraga ini, akan menampilkan artis-artis seperti Michael Buble dan Alanis Morissette dalam upacara mereka sebelum menghadapi Bosnia and Herzegovina, Sabtu (13/6) WIB.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? Orang nomor 1 Negeri Paman Sam itu ternyata absen di laga pembuka.

Untuk itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan hadir menggantikan Donald Trump dalam pertandingan pertama Amerika Serikat di turnamen yang diikuti 48 negara tersebut. Sementara presiden Paraguay Santiago Pena akan hadir di acara tersebut di California.

Alasan Donald Trump Tidak Hadir di Pertandingan Pembuka AS Ada alasan ketidakhadiran presiden. Ketika pendukung sepak bola akan menganggap Piala Dunia 2026 sebagai acara olahraga terpenting akhir pekan ini, nyatanya tidak di mata sebagian penggemar.

Ketika UFC Freedom 250 akan diadakan di Gedung Putih pada Minggu, 14 Juni, Trump justru diperkirakan akan hadir. Acara tersebut, yang akan berlangsung di South Lawn, akan menampilkan pertarungan kejuaraan yang menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, momen ini juga hari besar bagi Trump secara pribadi, karena ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Tanggung jawabnya di acara Gedung Putih diperkirakan akan membuatnya tetap berada di Washington.

Jadi, pertandingan AS vs Paraguay kebetulan jatuh pada hari yang kurang menguntungkan bagi presiden. Masih harus dilihat apakah ia akan hadir untuk mendukung Mauricio Pochettino dan para pemainnya di kemudian hari.