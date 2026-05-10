Antara
Senin, 11 Mei 2026 | 05.46 WIB

Mojtaba Khamenei: Iran Punya Strategi Baru untuk Hadapi AS dan Israel

Peminpin tertinggi Iran, Mojtaba Hosseini Khamenei (tengah). (NDTV)

JawaPos.com-Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengumumkan langkah-langkah baru untuk melawan Amerika Serikat dan Israel dalam pertemuannya dengan komandan Markas Besar Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdollahi.

Menurut laporan stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, Minggu (10/5), selama pertemuan tersebut, Abdollahi melaporkan kepada Mojtaba Khamenei tentang kondisi terkini angkatan bersenjata Iran.

Laporan itu menjadi laporan resmi pertama dari pertemuan antara komandan dan pemimpin tertinggi, tambah laporan tersebut.

Abdollahi menjelaskan soal kesiapan pertahanan dan serangan luar biasa dari militer Iran serta keberadaan rencana strategis, senjata, dan peralatan yang diperlukan untuk melawan Amerika.

Pada saat yang sama, komandan tersebut meyakinkan pemimpin tertinggi baru Iran tentang respons militer yang cepat dan kuat terhadap setiap agresi dari musuh.

Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran sejak 28 Februari lalu. Kemudian, pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dan dilanjutkan pembicaraan dengan mediasi Pakistan di Islamabad, yang berakhir tanpa kesimpulan.

Tanpa laporan mengenai dimulainya kembali permusuhan, AS lalu memulai blokade pelabuhan Iran. Para mediator pun masih berupaya untuk menyelenggarakan pembicaraan putaran baru. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
