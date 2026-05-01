Mojtaba Khamenei: Iran Melindungi Semua Potensi Asli, Termasuk Roket dan Nuklir Kekayaan Negara

JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan, pihaknya akan melindungi pencapaian negaranya di sektor nuklir dan teknologi rudal.

"Sembilan puluh juta warga Iran dan rekan senegara yang berani dan alim di dalam dan di luar negeri, menganggap semua potensi asli, spiritual, manusia, ilmiah, dan industri, serta teknologi baru dan fundamental, dari nano- dan bioteknologi hingga teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan negara," kata Khamenei dalam pidatonya yang menandai Hari Teluk Persia, dilansir dari Antara, Jumat (1/5).

Pemimpin tertinggi Iran itu menambahkan bahwa salah satu negara di kawasan Teluk Persia itu bermaksud melindungi semua pencapaian tersebut, sebagaimana mereka mempertahankan perbatasan darat, laut, dan udara.

Baca Juga:Trump Tolak Proposal Iran untuk Buka Kembali Selat Hormuz