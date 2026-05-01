Antara
Jumat, 1 Mei 2026 | 18.55 WIB

Mojtaba Khamenei: Iran Melindungi Semua Potensi Asli, Termasuk Roket dan Nuklir Kekayaan Negara

Kenaikan Mojtaba Khamenei. (The Guardian)

JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan, pihaknya akan melindungi pencapaian negaranya di sektor nuklir dan teknologi rudal.

"Sembilan puluh juta warga Iran dan rekan senegara yang berani dan alim di dalam dan di luar negeri, menganggap semua potensi asli, spiritual, manusia, ilmiah, dan industri, serta teknologi baru dan fundamental, dari nano- dan bioteknologi hingga teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan negara," kata Khamenei dalam pidatonya yang menandai Hari Teluk Persia, dilansir dari Antara, Jumat (1/5).

Pemimpin tertinggi Iran itu menambahkan bahwa salah satu negara di kawasan Teluk Persia itu bermaksud melindungi semua pencapaian tersebut, sebagaimana mereka mempertahankan perbatasan darat, laut, dan udara.

Hari Teluk Persia, yang merupakan hari libur di Republik Islam Iran, diperingati untuk mengenang pengusiran pasukan kolonial Portugis dari pantai selatan negara itu hampir empat abad yang lalu.

Editor: Kuswandi
