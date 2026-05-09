Mojtaba Khamenei Dikabarkan Ikut Susun Strategi Perang Melawan AS Meski dalam Kondisi Cedera

Kenaikan Mojtaba Khamenei menandai pertama kalinya sejak Revolusi Islam 1979 kepemimpinan tertinggi Iran berpindah dari ayah kepada anak (The Guardian)
JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, diyakini ikut menyusun strategi perang dan negosiasi dengan AS. Hal ini dilakukan meski belum muncul ke hadapan publik karena masih menjalani pemulihan cedera.
Mengutip sumber yang mengetahui penilaian intelijen AS itu, CNN menyebutkan masih ada ketidakpastian tentang sejauh mana kewenangan Mojtaba Khamenei dalam struktur kepemimpinan Iran setelah serangan AS-Israel menewaskan sejumlah pejabat senior Iran, termasuk ayahnya, Ali Khamenei.
Disebutkan pula, para pejabat AS meyakini Mojtaba Khamenei tetap berkomunikasi lewat utusan yang dipercaya dan pertemuan langsung selama proses pemulihannya dari luka bakar dan luka akibat serpihan peluru.
Di sisi lain, pejabat Iran menyatakan kondisi sang pemimpin terus membaik.
Dilansir dari Antara, Mazaher Hosseini, kepala protokol kantor Pemimpin Tertinggi Iran, pada Jumat mengatakan kondisi Khamenei mengalami perkembangan positif dan menepis spekulasi mengenai kesehatannya.
Baca Juga:Mojtaba Khamenei: Iran Melindungi Semua Potensi Asli, Termasuk Roket dan Nuklir Kekayaan Negara
Laporan itu juga menyebutkan bahwa penilaian intelijen AS menyimpulkan kemampuan militer Iran melemah akibat serangan AS, tetapi belum hancur sepenuhnya. Banyak instalasi peluncur rudal Iran masih beroperasi.
CNN juga melaporkan bahwa pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf diyakini menjalankan sebagian besar pemerintahan sehari-hari di tengah berlanjutnya upaya diplomatik dengan pemerintah AS.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau