AS-Iran Bersiap Lanjutkan Perundingan di Islamabad, Bahas Nuklir hingga Selat Hormuz

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan. (Anjum Naveed/AP)
JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan membuka peluang melanjutkan perundingan damai pekan depan di Islamabad, Pakistan, di tengah memanasnya konflik kawasan yang melibatkan serangan militer, blokade laut, hingga ancaman terhadap jalur energi dunia.
Laporan Wall Street Journal menyebut, kedua negara kini tengah menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin sebagai dasar pembicaraan baru untuk menghentikan perang dan meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Fokus utama negosiasi mencakup program nuklir Iran, keamanan Selat Hormuz, serta nasib stok uranium yang diperkaya tinggi milik Teheran.
Jika tercapai, kesepakatan awal itu akan menjadi fondasi perundingan selama satu bulan dengan opsi perpanjangan melalui persetujuan bersama.
Menurut sumber yang mengetahui proses diplomasi tersebut, rancangan memorandum satu halaman itu memuat sejumlah isu paling sensitif dalam hubungan kedua negara.
Baca Juga:Jadi Masalah Internasional, Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Minta Jangan Remehkan Hantavirus
Selain program nuklir Iran, pembahasan juga diarahkan pada upaya mengurangi ketegangan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dan gas dunia.
Isu lain yang turut masuk meja negosiasi adalah kemungkinan pemindahan stok uranium Iran yang telah diperkaya ke negara lain. Langkah ini disebut menjadi salah satu opsi untuk menekan kekhawatiran internasional terkait potensi pengembangan senjata nuklir.
Namun hingga kini, sejumlah poin penting masih belum menemukan titik temu, terutama mengenai pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Namun demikian, perdebatan mengenai seberapa besar pelonggaran sanksi yang akan diberikan Washington diperkirakan menjadi hambatan terbesar dalam pembicaraan mendatang.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau