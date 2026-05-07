Cegah Penyebaran Hantavirus, Pemerintah Inggris Wajibkan Isolasi Mandiri 45 Hari untuk Penumpang MV Hondius

JawaPos.com - Pemerintah Inggris meminta warga negaranya yang berada di kapal pesiar MV Hondius untuk menjalani isolasi mandiri selama 45 hari setelah muncul kekhawatiran paparan hantavirus dalam klaster wabah di kapal tersebut.

Kebijakan ini diambil setelah wabah dikaitkan dengan tiga kematian dan dugaan penularan virus Andes hantavirus yang dikenal berbahaya.

Melansir Independent, langkah isolasi direkomendasikan langsung oleh Kepala Ilmuwan UK Health Security Agency (UKHSA), Profesor Robin May. Masa isolasi selama 45 hari dipilih karena hantavirus memiliki masa inkubasi panjang yang bisa mencapai delapan minggu.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada warga Inggris di atas kapal yang dilaporkan mengalami gejala.

Kantor Luar Negeri Inggris juga kini mengatur penerbangan charter untuk memulangkan 17 warga Inggris yang masih berada di kapal setelah MV Hondius dijadwalkan bersandar di Tenerife, Spanyol.

Sementara itu, dua warga Inggris yang sebelumnya turun dari kapal di St Helena dilaporkan sudah menjalani isolasi mandiri secara sukarela di rumah mereka masing-masing.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena wabah hantavirus di kapal pesiar tersebut terus berkembang dan melibatkan penumpang dari berbagai negara.

Salah satu kru asal Inggris, Martin Anstee, termasuk dalam tiga orang yang dievakuasi dari kapal dan diterbangkan ke Belanda untuk mendapatkan perawatan medis khusus setelah mengalami gejala penyakit.

Kondisinya dilaporkan stabil.