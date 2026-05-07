Hantavirus sudah Sampai Singapura, Dua Warga Diisolasi usai Naik Kapal Pesiar MV Hondius

JawaPos.com-Otoritas kesehatan Singapura mengisolasi dua warga mereka yang tercatat sebagai penumpang kapal pesiar MV Hondius setelah kapal tersebut dikaitkan dengan wabah hantavirus mematikan. Kedua warga Singapura, diketahui pria, kini dirawat di National Centre for Infectious Diseases (NCID) sambil menunggu hasil tes laboratorium.

Badan Penyakit Menular Singapura atau Communicable Diseases Agency (CDA) menyatakan risiko penularan ke masyarakat umum saat ini masih rendah. Namun, langkah isolasi dan pemantauan ketat tetap dilakukan karena hantavirus dikenal dapat menyebabkan infeksi serius hingga kematian.

“Pelacakan kontak akan dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang sempat terpapar selama periode infeksius, dan kontak erat akan dikarantina,” ungkap CDA.

Salah satu pasien merupakan warga Singapura berusia 67 tahun yang tiba pada 2 Mei 2026. Sementara, melansir CNA, satu lainnya adalah permanent resident Singapura berusia 65 tahun yang tiba pada 6 Mei 2026.

Dari dua orang tersebut, satu mengalami gejala ringan berupa pilek, sedangkan satu lainnya tidak menunjukkan gejala.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari pelayaran MV Hondius yang berangkat dari Ushuaia, Argentina, pada 1 April 2026. Kapal tersebut kemudian dilaporkan menjadi lokasi klaster Andes hantavirus.

Kedua pria yang kini diisolasi diketahui sempat turun dari kapal dan berada dalam penerbangan yang sama dengan satu kasus hantavirus terkonfirmasi dari St Helena menuju Johannesburg pada 25 April lalu.