Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.47 WIB

Hantavirus sudah Sampai Singapura, Dua Warga Diisolasi usai Naik Kapal Pesiar MV Hondius

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency)

JawaPos.com-Otoritas kesehatan Singapura mengisolasi dua warga mereka yang tercatat sebagai penumpang kapal pesiar MV Hondius setelah kapal tersebut dikaitkan dengan wabah hantavirus mematikan. Kedua warga Singapura, diketahui pria, kini dirawat di National Centre for Infectious Diseases (NCID) sambil menunggu hasil tes laboratorium.

Badan Penyakit Menular Singapura atau Communicable Diseases Agency (CDA) menyatakan risiko penularan ke masyarakat umum saat ini masih rendah. Namun, langkah isolasi dan pemantauan ketat tetap dilakukan karena hantavirus dikenal dapat menyebabkan infeksi serius hingga kematian.

“Pelacakan kontak akan dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang sempat terpapar selama periode infeksius, dan kontak erat akan dikarantina,” ungkap CDA.

Salah satu pasien merupakan warga Singapura berusia 67 tahun yang tiba pada 2 Mei 2026. Sementara, melansir CNA, satu lainnya adalah permanent resident Singapura berusia 65 tahun yang tiba pada 6 Mei 2026.

Dari dua orang tersebut, satu mengalami gejala ringan berupa pilek, sedangkan satu lainnya tidak menunjukkan gejala.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari pelayaran MV Hondius yang berangkat dari Ushuaia, Argentina, pada 1 April 2026. Kapal tersebut kemudian dilaporkan menjadi lokasi klaster Andes hantavirus.

Kedua pria yang kini diisolasi diketahui sempat turun dari kapal dan berada dalam penerbangan yang sama dengan satu kasus hantavirus terkonfirmasi dari St Helena menuju Johannesburg pada 25 April lalu.

Pasien tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Singapura dan dilaporkan meninggal dunia di Afrika Selatan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Apa Itu Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius? Simak Penjelasan WHO soal Gejala, Penularan, dan Risiko Kematian - Image
Kesehatan

Apa Itu Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius? Simak Penjelasan WHO soal Gejala, Penularan, dan Risiko Kematian

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.48 WIB

Apa Itu Hantavirus? Virus Langka yang Renggut Nyawa 3 Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius - Image
Kesehatan

Apa Itu Hantavirus? Virus Langka yang Renggut Nyawa 3 Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.06 WIB

WHO Buka Suara soal Kematian di MV Hondius akibat Hantavirus, Begini Pernyataannya - Image
Internasional

WHO Buka Suara soal Kematian di MV Hondius akibat Hantavirus, Begini Pernyataannya

Rabu, 6 Mei 2026 | 18.39 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore