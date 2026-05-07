Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.54 WIB

Hantavirus Bermutasi Menyebar antar-Manusia, Guru Besar FKM UI Sebut Penularannya Takkan Semasif Covid

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency)

JawaPos.com-Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, penularan hantavirus antar-manusia tidak akan terjadi secara masif seperti Covid-19 yang membuat pandemi global. Diketahui hantavirus strain Andes yang teridentifikasi di Kapal MV Hondius memiliki kemampuan menular antarmanusia.

“Penularan tidak akan semasif seperti Covid,” kata Prof. Wiku kepada JawaPos.com, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, hantavirus strain Andes memang memiliki catatan penularan antar-manusia, namun kasusnya sangat rendah dan membutuhkan kontak erat secara intensif.

Penularan antarmanusia bisa terjadi apabila benar-benar terjadi kontak erat misalnya berbagi tempat tidur dan makanan serta betul-betul kontak fisik,” tuturnya.

Kasus hantavirus terbaru dilaporkan terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Berdasarkan informasi yang diterima, tiga orang meninggal dunia terdiri atas dua warga negara Belanda dan satu warga negara Jerman.

Semua Jenis Tikus Bisa Jadi Sumber Penularan

Prof. Wiku mengatakan, semua jenis tikus berpotensi menjadi penyebab penyebaran hantavirus. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan tikus maupun bekas aktivitasnya.

“Semua jenis tikus bisa menjadi penyebab penyebaran,” katanya.

