Trump Ancam Iran untuk segera Capai Kesepakatan atau Militer AS akan Bergerak!

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan tensi terhadap Iran. Sang Presiden, Donald Trump, menegaskan bahwa Teheran harus mencapai kesepakatan dengan Washington, atau menghadapi konsekuensi militer yang menurutnya akan 'sangat mudah' dimenangkan oleh AS.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan pembawa acara radio Hugh Hewitt pada Senin (4/5) waktu setempat lalu. Ia menekankan bahwa jalur diplomasi masih terbuka, namun opsi militer tetap berada di atas meja.

“Ya, bagaimanapun juga, kami akan menang. Kami akan membuat kesepakatan yang tepat, atau kami akan menang dengan sangat mudah dari sudut pandang militer,” ujar Trump dikutip via ANTARA.

Trump juga mengklaim bahwa dari sisi militer, Amerika Serikat telah berada di posisi unggul atas Iran. Ia menyebut armada laut Iran mengalami kerugian besar dalam konflik terbaru.

Menurutnya, Iran sebelumnya memiliki 159 kapal, namun kini sebagian besar telah hancur.

“Hari ini, kami menghancurkan delapan kapal mereka. Sekarang mereka hanya memiliki kapal kecil yang cepat. Kapal-kapal itu sangat murah dan dipasangi senapan mesin. Mereka pikir itu bagus. Kami menghancurkan delapan kapal mereka hari ini,” katanya.

Trump menegaskan bahwa tujuan utama Washington tetap sama, yakni mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Isu ini menjadi inti dari tekanan politik dan militer yang terus dilancarkan AS terhadap Teheran.