Iran Ajukan 14 Poin Balasan ke AS, Desak Akhiri Perang dalam 30 Hari

Ilustrasi bendera Iran, di tengah gencatan senjata antara AS dan Iran, di Teheran, Iran, 27 April 2026. (via Reuters).
JawaPos.com - Iran telah mengajukan tanggapan 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat (AS) tentang pengakhiran perang melalui perantara Pakistan. Hal ini dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim seperti dilansir dari Anadolu pada Minggu (3/5).
Tasnim mengatakan tanggapan Iran tersebut membahas proposal AS yang terdiri dari sembilan poin dan berfokus pada pengakhiran perang.
Menurut laporan tersebut, Washington telah mengusulkan gencatan senjata selama dua bulan, sementara Teheran menekankan bahwa masalah harus diselesaikan dalam waktu 30 hari dan upaya harus difokuskan pada pengakhiran perang daripada memperpanjang gencatan senjata.
Kantor berita tersebut mengatakan proposal Iran mencakup ketentuan seperti jaminan terhadap tindakan militer, penarikan pasukan AS dari daerah sekitar Iran, pencabutan blokade laut dan sanksi, pencairan aset Iran, pembayaran kompensasi, dan pengakhiran permusuhan di berbagai front, termasuk Lebanon.
Ditambahkan pula bahwa proposal tersebut juga mencakup kerangka kerja terkait Selat Hormuz, jalur vital untuk minyak dan gas global yang tetap terblokir sejak konflik dimulai pada 28 Februari.
Pakistan sendiri telah menjadi mediator gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai pada awal April, mengatur perundingan perdamaian bersejarah di Islamabad, dan bermaksud untuk mempertahankan peran tersebut hingga konflik berakhir.
Sementara itu, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel, serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.
Sejak 13 April, AS telah memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur air strategis tersebut.
Gencatan senjata selama dua minggu diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti oleh pembicaraan langsung di Islamabad pada 11 April, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai gencatan senjata yang langgeng.
Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru, setelah permintaan dari Pakistan.
