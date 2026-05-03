Israel Terima Kirimin Ribuan Ton Amunisi dari AS, Sinyal Perang Iran Akan Berlanjut?

JawaPos.com - Di tengah ketidakpastian jalur damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS), perkembangan baru muncul dari Israel. Pemerintah Israel dilaporkan baru saja menerima kiriman besar amunisi dan perlengkapan militer dari Amerika Serikat, memicu spekulasi bahwa konflik di kawasan bisa kembali memanas.

Menurut laporan Anadolu, dilansir via Middle East Monitor, Israel mengkonfirmasi telah menerima sekitar 6.500 ton paket amunisi dan peralatan militer hanya dalam waktu 24 jam.

Pengiriman tersebut mencakup ribuan amunisi udara dan darat, truk militer, hingga kendaraan tempur ringan Joint Light Tactical Vehicles (JLTVs).

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa dua kapal kargo yang membawa perlengkapan tersebut telah dibongkar di pelabuhan Ashdod dan Haifa.

Disebutkan bahwa pengiriman ini sebagai bagian dari 'upaya sentral untuk meningkatkan kesiapan Israel menghadapi berbagai kemungkinan dalam perang'.

Sejak konflik dengan Iran meningkat pada Februari lalu, Israel disebut telah menerima lebih dari 115.600 unit peralatan militer melalui 403 penerbangan dan 10 pengiriman laut.

Langkah ini memperkuat dugaan bahwa Israel tengah mempersiapkan diri menghadapi eskalasi lebih lanjut, terutama di tengah ketegangan regional yang belum mereda.

Baca Juga:Orang yang Menekan Pasta Gigi dari Bawah Biasanya Menunjukkan 6 Ciri Ini Menurut Psikologi

Sementara itu, dari Teheran, sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi kembali menegaskan posisi negaranya yang siap menghadapi dua skenario sekaligus: damai atau perang.

“Iran siap untuk kedua jalur demi memastikan kepentingan dan keamanan nasionalnya,” ujar Gharibabadi, seperti dikutip penyiar nasional Islamic Republic of Iran Broadcasting.