Israel Terima Kirimin Ribuan Ton Amunisi dari AS, Sinyal Perang Iran Akan Berlanjut?

Ilustrasi Israel dilaporkan terima ribuan ton amunisi dari Iran. (Sadanews)
JawaPos.com - Di tengah ketidakpastian jalur damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS), perkembangan baru muncul dari Israel. Pemerintah Israel dilaporkan baru saja menerima kiriman besar amunisi dan perlengkapan militer dari Amerika Serikat, memicu spekulasi bahwa konflik di kawasan bisa kembali memanas.
Menurut laporan Anadolu, dilansir via Middle East Monitor, Israel mengkonfirmasi telah menerima sekitar 6.500 ton paket amunisi dan peralatan militer hanya dalam waktu 24 jam.
Pengiriman tersebut mencakup ribuan amunisi udara dan darat, truk militer, hingga kendaraan tempur ringan Joint Light Tactical Vehicles (JLTVs).
Baca Juga:Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija vs Persib Digelar di Jakarta
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa dua kapal kargo yang membawa perlengkapan tersebut telah dibongkar di pelabuhan Ashdod dan Haifa.
Disebutkan bahwa pengiriman ini sebagai bagian dari 'upaya sentral untuk meningkatkan kesiapan Israel menghadapi berbagai kemungkinan dalam perang'.
Sejak konflik dengan Iran meningkat pada Februari lalu, Israel disebut telah menerima lebih dari 115.600 unit peralatan militer melalui 403 penerbangan dan 10 pengiriman laut.
Langkah ini memperkuat dugaan bahwa Israel tengah mempersiapkan diri menghadapi eskalasi lebih lanjut, terutama di tengah ketegangan regional yang belum mereda.
Baca Juga:Orang yang Menekan Pasta Gigi dari Bawah Biasanya Menunjukkan 6 Ciri Ini Menurut Psikologi
Sementara itu, dari Teheran, sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi kembali menegaskan posisi negaranya yang siap menghadapi dua skenario sekaligus: damai atau perang.
“Iran siap untuk kedua jalur demi memastikan kepentingan dan keamanan nasionalnya,” ujar Gharibabadi, seperti dikutip penyiar nasional Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan kini berada di tangan Amerika Serikat: memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya