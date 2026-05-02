Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 3 Mei 2026 | 06.15 WIB

Trump Sesumbar AS akan Ambil Alih Kuba dalam Sekejap!

Donald Trump sebut AS akan ambil alih Kuba dalam waktu sekejap. (Reddit)

 

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (1/5) mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Kuba “dalam waktu sekejap,” serta menyiratkan kemungkinan pengerahan kapal induk di lepas pantai untuk memaksa negara pulau tersebut menyerah.

’’Kuba akan kami ambil alih dalam waktu sangat cepat,” kata Trump dalam sebuah acara di Florida, seraya mengeklaim bahwa “rakyat Kuba menghadapi berbagai masalah.”

Trump mengindikasikan langkah tersebut akan menyusul perang AS-Israel terhadap Iran, dengan menyebut Washington akan mengerahkan kapal angkatan laut dalam perjalanan kembali ke AS.

’’Dalam perjalanan pulang dari Iran, kami akan mengerahkan salah satu kapal besar kami, mungkin kapal induk USS Abraham Lincoln, yang terbesar di dunia, kami akan membuatnya datang dan berhenti sekitar 100 yard dari lepas pantai,” ujarnya.

Trump juga menyiratkan bahwa unjuk kekuatan tersebut saja akan membuat Kuba menyerah, dengan mengatakan, “Mereka akan berkata ‘terima kasih banyak. Kami menyerah,’” serta menambahkan, “Saya suka menyelesaikan pekerjaan.”

Pada Jumat, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi baru terhadap individu dan entitas yang terkait dengan Kuba, dengan alasan kekhawatiran terhadap ancaman  keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Ia berulang kali menyatakan bahwa Kuba adalah “berikutnya” setelah operasi militer terhadap Iran dan bahwa negara Karibia tersebut akan gagal “dalam waktu dekat.” (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Iran Peringatkan Konflik Baru dengan AS Kemungkinan Besar akan Terjadi! - Image
Internasional

Iran Peringatkan Konflik Baru dengan AS Kemungkinan Besar akan Terjadi!

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.01 WIB

AS akan Tarik 5.000 Tentara dari Jerman dalam Waktu 1 Tahun - Image
Internasional

AS akan Tarik 5.000 Tentara dari Jerman dalam Waktu 1 Tahun

Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.50 WIB

Harga Bensin di AS Tembus Rp 76 Ribu per Galon, Jadi Rata-rata Tertinggi sejak Juli 2022   - Image
Internasional

Harga Bensin di AS Tembus Rp 76 Ribu per Galon, Jadi Rata-rata Tertinggi sejak Juli 2022  

Sabtu, 2 Mei 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore