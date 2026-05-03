Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 01.33 WIB

Israel-AS Dikabarkan Bahas Aksi Militer Baru, Mau Gempur Iran Lagi?

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir mengintensifkan komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Brad Cooper. Hal ini dilakukan terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Demikian dilaporkan Channel 12, Sabtu (2/5).

Dilansir dari Antara pada Minggu(3/5), penilaian menunjukkan bahwa infrastruktur penting Iran, termasuk jaringan energi dan jalan raya, bisa menjadi target serangan jika eskalasi diputuskan.

Pada saat yang sama, militer Israel meningkatkan kesiapan pertahanan dan menjaga kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan babak pertempuran berikutnya.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa AS mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran untuk mendorong kesepakatan terkait program nuklir, meski belum ada keputusan akhir mengenai waktu atau bentuknya.

Koordinasi kedua pihak mencakup pemantauan terhadap upaya Iran memulihkan fasilitasnya. Serangan kemungkinan akan menyasar instalasi energi, pabrik baja, serta cadangan minyak dan gas.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan dari Iran terhadap sekutu AS di Teluk dan penutupan Selat Hormuz.

Kedua pihak kemudian menyepakati gencatan senjata dua pekan yang diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti pembicaraan di Islamabad pada 11–12 April, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata secara sepihak tanpa menetapkan batas waktu baru sesuai permintaan Pakistan.

Editor: Kuswandi
