Rian Alfianto
Senin, 4 Mei 2026 | 03.55 WIB

Israel-AS Intensifkan Koordinasi Serangan ke Iran, Gencatan Senjata Terancam Buyar

Ilustrasi tentara Amerika menyerbu daratan Iran. (Ilustrasi/Gemini AI)

JawaPos.com - Sinyal eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menguat. Israel dilaporkan meningkatkan komunikasi strategis dengan Amerika Serikat terkait kemungkinan melanjutkan serangan militer ke Iran, di tengah mandeknya upaya diplomasi dan rapuhnya gencatan senjata.

Laporan Channel 12 menyebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, kini mempererat koordinasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Brad Cooper. Komunikasi tersebut difokuskan pada skenario aksi militer terhadap Iran jika situasi kembali memanas.

Berdasarkan penilaian militer, sejumlah infrastruktur penting Iran berpotensi menjadi sasaran jika serangan dilanjutkan. Target yang disebut mencakup jaringan energi, jalan raya, fasilitas baja, hingga cadangan minyak dan gas.

Koordinasi antara Washington dan Tel Aviv juga meliputi pemantauan terhadap upaya Iran memulihkan fasilitas strategisnya pascaserangan sebelumnya.

Di saat bersamaan, militer Israel meningkatkan status kesiagaan dan memperkuat sistem pertahanan untuk mengantisipasi kemungkinan babak baru konflik.

AS Pertimbangkan Serangan Terbatas

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Langkah ini disebut sebagai tekanan strategis untuk memaksa Teheran menyetujui kesepakatan terkait program nuklirnya.

Namun hingga kini, belum ada keputusan final terkait waktu maupun bentuk operasi militer yang akan diambil.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan belum puas dengan proposal Iran dalam perundingan damai. Ia menilai tuntutan Teheran masih sulit diterima, meski menegaskan lebih memilih menghindari eskalasi besar.

