Berlayar ke Indonesia, Kapal Tanker Iran yang Bawa Minyak Mentah 220 Juta Barel Lolos dari Blokade Laut AS

JawaPos.com - Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang membawa suplai minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar Amerika Serikat (Rp3,81 triliun), lolos dari blokade laut Amerika Serikat. Selanjutnya mereka berlayar ke perairan Indonesia.
"Sebuah supertanker milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (NITC) yang membawa lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah (dengan nilai hampir 220 juta dolar AS) berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan mencapai kawasan Timur Jauh," kata TankerTrackers, lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, dilansir dari Antara, Minggu (3/5).
Dilaporkan bahwa kapal raksasa, yang teridentifikasi sebagai "HUGE" (9357183) tersebut, terakhir terlihat di pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan lalu.
Kapal tersebut kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju Kepulauan Riau.
Tanker raksasa itu tidak memancarkan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sejak 20 Maret lalu saat berlabuh dari Selat Malaka ke Iran, demikian menurut lembaga pemantau tersebut.
