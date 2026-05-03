Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 3 Mei 2026 | 23.25 WIB

Iran Tetapkan Tenggat Sebulan ke AS untuk Akhiri Blokade Selat Hormuz

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu, 11 April 2026. (Anjum Naveed/AP)

JawaPos.com - Iran menetapkan tenggat selama satu bulan untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Hal ini agar mencapai kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri blokade maritim, serta menghentikan perang di Iran dan Lebanon untuk selamanya.

Dilansir dari Antara pada Minggu (3/5), Iran telah menyampaikan proposal berisi 14 poin yang direvisi kepada Amerika Serikat pada Kamis (30/4).

Dua sumber yang mendapat informasi terkait dokumen tersebut mengatakan proposal dari Iran menetapkan lini masa ketat selama sebulan untuk mencapai kesepakatan, yang mencakup akses maritim, pengakhiran blokade laut, dan gencatan senjata berkelanjutan.

"Jika mereka berperilaku buruk, jika mereka melakukan hal jahat, tapi sekarang kami akan lihat. Hal itu bisa terjadi, tentu saja," kata Presiden AS Donald Trump, Sabtu (2/5), saat menjawab soal kemungkinan adanya serangan baru terhadap Iran.

Proposal itu memproyeksikan tahap pembicaraan selanjutnya akan berlangsung hanya jika kesepakatan awal telah tercapai, dengan fokus negosiasi pada isu program nuklir untuk tambahan satu bulan ke depan, menurut sumber-sumber tersebut.

Meskipun sebelumnya mengaku tak puas dengan proposal Iran, Trump, menjelang penerbangannya ke Miami pada Sabtu, berjanji akan mengkajinya selama mengudara.

"Mereka telah menyampaikan kepada saya tentang konsep kesepakatannya. Mereka akan menyampaikan pernyataan persisnya saat ini," kata Trump.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran: Pembahaan Program Nuklir Jika Blokade Dicabut dan Perang Dihentikan - Image
Internasional

Iran: Pembahaan Program Nuklir Jika Blokade Dicabut dan Perang Dihentikan

Minggu, 3 Mei 2026 | 23.19 WIB

Iran Nyatakan Siap Berdiplomasi atau Lanjut Perang Lagi, AS Diminta Segera Tentukan Sikap - Image
Internasional

Iran Nyatakan Siap Berdiplomasi atau Lanjut Perang Lagi, AS Diminta Segera Tentukan Sikap

Minggu, 3 Mei 2026 | 21.21 WIB

Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman, Ketegangan AS-Eropa Memanas Akibat Perang Iran - Image
Internasional

Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman, Ketegangan AS-Eropa Memanas Akibat Perang Iran

Minggu, 3 Mei 2026 | 02.21 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore