Iran Tetapkan Tenggat Sebulan ke AS untuk Akhiri Blokade Selat Hormuz

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu, 11 April 2026. (Anjum Naveed/AP)

JawaPos.com - Iran menetapkan tenggat selama satu bulan untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Hal ini agar mencapai kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri blokade maritim, serta menghentikan perang di Iran dan Lebanon untuk selamanya.

Dilansir dari Antara pada Minggu (3/5), Iran telah menyampaikan proposal berisi 14 poin yang direvisi kepada Amerika Serikat pada Kamis (30/4).

Dua sumber yang mendapat informasi terkait dokumen tersebut mengatakan proposal dari Iran menetapkan lini masa ketat selama sebulan untuk mencapai kesepakatan, yang mencakup akses maritim, pengakhiran blokade laut, dan gencatan senjata berkelanjutan.

"Jika mereka berperilaku buruk, jika mereka melakukan hal jahat, tapi sekarang kami akan lihat. Hal itu bisa terjadi, tentu saja," kata Presiden AS Donald Trump, Sabtu (2/5), saat menjawab soal kemungkinan adanya serangan baru terhadap Iran.

Proposal itu memproyeksikan tahap pembicaraan selanjutnya akan berlangsung hanya jika kesepakatan awal telah tercapai, dengan fokus negosiasi pada isu program nuklir untuk tambahan satu bulan ke depan, menurut sumber-sumber tersebut.

Meskipun sebelumnya mengaku tak puas dengan proposal Iran, Trump, menjelang penerbangannya ke Miami pada Sabtu, berjanji akan mengkajinya selama mengudara.